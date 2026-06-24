Acción Católica en San Juan: 95 años de historia, fe y servicio comunitario

La Acción Católica Argentina (ACA) cumple 95 años de vida en San Juan. Fundada el 24 de junio de 1931, en coincidencia con la festividad de San Juan Bautista, patrono de la provincia, la organización de laicos católicos llega a casi un siglo de historia. Su recorrido fue de los orígenes como espacio formativo al servicio de la Iglesia hasta un presente con presencia territorial, vocación social y protagonismo juvenil.

Los orígenes: el coraje de los primeros militantes

La institución nació en San Juan pocos meses después de su creación nacional, impulsada por el Papa Pío XI el 5 de abril de 1931. En la provincia, el entonces obispo de la Diócesis de Cuyo, monseñor José Américo Orzali, fue uno de sus principales promotores.

El historiador Horacio Videla, quien asumió la presidencia con apenas 26 años, recordaba: "El ideal era propalar el cristianismo, era una forma de lo que ahora se llama Evangelización". Para él, por la falta de formación religiosa, la provincia podía considerarse "casi zona de misiones".

Los comienzos no fueron sencillos. Según testimonios de la época, la rama de los hombres "dio mucho trabajo en formarla", mientras que las mujeres respondieron con mayor rapidez y los jóvenes se sumaron de manera paulatina.

La evolución: de la "milicia" a la misión territorial

Con el paso de los años, especialmente a partir del Concilio Vaticano II, la Acción Católica modificó su perfil. La mirada sobre los laicos dejó de estar asociada solo al acompañamiento de la jerarquía eclesiástica y comenzó a reconocerlos como protagonistas de la Iglesia en el mundo.

Ese cambio llevó a que la formación dejara de ser un fin en sí mismo para convertirse en una herramienta al servicio de la misión, la promoción humana y la transformación de la realidad cotidiana. La presencia en las comunidades y el trabajo por el bien común pasaron a ocupar un lugar central.

Presencia y actividad actual

En la actualidad, la Acción Católica Argentina en San Juan cuenta con 2.500 miembros, entre activos y extraordinarios, distribuidos en 27 parroquias de los cinco decanatos de la Diócesis. A nivel nacional, la institución reúne a más de 30.000 militantes.

Su estructura se organiza por grupos etarios y equipos de servicio: aspirantes, niños hasta los 12 años; jóvenes, de 13 a 25; adultos; sectores y formación.

En septiembre de 2024, la ACA San Juan organizó una Jornada Sinodal en su sede, en el marco del 3° Sínodo de San Juan. Además, sostiene campañas solidarias como "Abrigando el Corazón", junto a Cáritas Argentina, y talleres gratuitos.

Las juventudes como protagonistas

Uno de los rasgos más destacados de las últimas décadas es el protagonismo juvenil. La ACA no plantea a los jóvenes solo como el futuro de la Iglesia, sino como actores del presente, capaces de asumir responsabilidades y participar en la transformación de sus comunidades.

Según el material formativo "ABC Jóvenes", la propuesta busca que los jóvenes vivan su fe, su compromiso con la Iglesia y su presencia en los ambientes donde desarrollan su vida cotidiana.

El testimonio de un fundador

Quizás nada exprese mejor el espíritu de la ACA que las palabras de Horacio Videla al final de su vida, cuando fue consultado sobre si volvería a aceptar la presidencia: "Volando, y creo que los haría mucho mejor".

A casi un siglo de su fundación, la ACA llega a este aniversario con una historia atravesada por cambios sociales, eclesiales y generacionales, pero con una misma búsqueda: formar laicos comprometidos.

Celebración del 95° Aniversario

Con motivo del 95° aniversario, la Acción Católica de San Juan ha organizado un cronograma especial: