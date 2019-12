Acciones suben 1% y el riesgo país se mantiene en 2.300 puntos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Las acciones líderes en la bolsa porteña suben 1% y el riesgo país se mantiene en 2.300 puntos, en el último día de gestión del gobierno de Mauricio Macri, y luego de confirmarse el nuevo gabinete económico que integrará el equipo del presidente electo Alberto Fernández.



Entre los papeles que más suben se encuentra YPF, que salta 5%, luego de conocerse el viernes la designación de Guillermo Nielsen al frente de la firma petrolera controlada por el Estado.



En general todos los papeles cotizan al alza, salvo Banco Macro, Cresud y Telecom, que descienden entre 1,5% y 1,7%.



Los ADR replican prácticamente el comportamiento de la Bolsa porteña.



El dólar se mantiene planchado en 62,25 pesos para la venta en el Banco Nación, sin cambios respecto del cierre del viernes último. Lo mismo ocurre con la divisa en la cotización mayorista, que se pacta a $59,95, bajo cepo cambiario.



El dólar contado con liquidación se ubica en casi 79 pesos, mientras que el dólar Bolsa cotiza a 75,21 pesos.



En el mercado no conocen al designado ministro de Economía, Martín Guzmán, pero aceptan que tiene crédito abierto.



"Guzmán es prácticamente una incógnita para el mercado, que buscó en las últimas semanas analizar cada paper y presentación que ha realizado en los últimos años sobre reestructuración de deuda, tratando de meterse en su cabeza", expresaron desde Porfolio personal.



Aclararon que "no obstante, es claro que deberá -y en eso es nuevo- combinar de ahora en más su posición como economista académico, con la política y la gestión pública...sin dudas, un desafío".



En principio, la posición que tiene Guzmán sería positiva para el mercado de deuda. "No obstante, no tardará en pesar la necesidad de que cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa deberá incluir un camino fiscal que la sostenga", se explayaron.



Al mismo tiempo, los analistas advirtieron sobre la necesidad de que la negociación de la deuda con los acreedores privados se haga en paralelo con la del FMI.