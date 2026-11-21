Entre el movimiento constante de público que recorre el predio ferial y el pulso de la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el móvil de DIARIO HUARPE salió a conversar con los emprendedores para conocer de cerca qué ofrecen, cómo arrancaron las ventas y qué los trajo hasta la feria. A lo largo de los distintos stands distribuidos en el predio, los productores locales y familiares destacaron la afluencia de gente y el interés por las propuestas artesanales y regionales.

La recorrida comenzó en un puesto de producción regional y familiar, donde Mercedes contó que ofrecen "productos regionales, tanto aceite como aceitunas" y celebró el movimiento del inicio de la fiesta al señalar que "la gente compra mucho, le busca las cosas artesanales, todo". Según explicó, se trata de un emprendimiento familiar con aceites de distinta variedad de aceituna, opciones blend y aceitunas en distintas variedades, y remarcó que la respuesta de los visitantes superó lo previsto para el arranque: "Pensábamos que hoy día por que era el primer día no iba a venir tanta gente, pero no, impresionante".

A medida que avanzó el móvil por los stands alrededor del predio ferial, Daniel presentó sus "esferas 3D giratorias", pensadas como velador —por ejemplo, para colocar en una mesa de luz— a un precio de $20.000. Al hablar del movimiento comercial, aseguró que las ventas marchaban "un montón, gracias a Dios está funcionando muy bien" y destacó las altas expectativas para los días restantes de la fiesta: "Muy altas, muy altas", respondió al ser consultado sobre lo que viene.

Más adelante, Gabriela Vega, de Las Mulatas, explicó que el proyecto nació de una "pequeña producción de frutos secos" familiar con pasas y nueces, a partir de la cual elaboran unas quince variedades de alfajores regionales —como pistacho, cookie americano, higo, quinotos con gin de San Juan, corazón de ciruela, cayote y mantecol— y también aplican economía circular haciendo cuencos con una pasta de cáscaras de pistacho, nuez y huevo.

Aunque calificó el momento como "excelente", advirtió que hubo inconvenientes operativos en el predio: "Nos hemos perdido un par de ventas porque no hay Internet en todo el predio", apuntó sobre la dificultad para cobrar con billeteras virtuales ante la gran concurrencia.

En el cierre de la recorrida por los puestos, el móvil remarcó la variedad de lo que se muestra y comercializa en los espacios de emprendedores de la Fiesta Nacional del Sol 2026, donde el trabajo artesanal y los proyectos locales suman identidad y movimiento a cada jornada.

Sin embargo, entre la euforia por el arranque y el buen ritmo de compras, la falta de conexión estable por la masividad del público quedó como un punto a ajustar, tal como resumió Gabriela al señalar que se perdieron algunas ventas al no poder operar con billeteras virtuales en todo el predio.