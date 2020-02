Aceptaron la renuncia de Jorge Macri y Cuattromo presidirá también el Grupo Bapro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El directorio del Banco Provincia aceptó hoy la renuncia a la titularidad del Grupo Bapro del intendente de Vicente López, Jorge Macri y resolvió que el actual titular de la entidad crediticia, Juan Cuattromo, quede al frente de las empresas que conforman el conglomerado financiero estatal bonaerense.



Una fuente de esa entidad explicó a Télam que Cuattromo apeló al artículo 27 de la Carta Orgánica del Banco que lo habilita a convocar a la Asamblea del Grupo en situaciones de emergencia.



Una vez reunida la Asamblea, se aceptó la renuncia de Macri y se designaron nuevos cuatro directores para las empresas del grupo: Julia Strada, Ariel Lieutier, Fernando Gelfo y Nicolás Segal.



Ayer, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pidió a los dirigentes de la oposición que se "desatornillen" del Banco Provincia y las empresas del Grupo Bapro y que "no pidan la doble indemnización".



"Tomen nota, perdieron las elecciones, lo que considero lógico y razonable es que dejen que el Banco Provincia vuelva a actuar en consonancia con la política de las actuales autoridades de la provincia de Buenos Aires", aseguró durante un acto en La Matanza en el que anunció un plan de ayuda para las Pymes.



Con ironía, el gobernador les pidió que "compren un destornillador, desatorníllense y por favor no pidan doble indemnización los funcionarios políticos".



El gobernador aclaró que el pedido no es por "una cuestión de territorialidad ni necesidades políticas", sino por el nuevo perfil que pretende darle a la entidad bancaria.



A mediados de enero, el presidente del Banco, Juan Cuattromo, intimó al intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien presentó su renuncia en diciembre, a que convoque a una asamblea de accionistas para poder avanzar con las nuevas designaciones, pero esa asamblea no se había realizado hasta esta tarde.