Acero y aluminio argentino no pagarán arancel de 25% y 10% para ingresar a EEUU

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno de Estados Unidos decidió no incluir a las importaciones de acero y aluminio provenientes de la Argentina dentro de la nómina de productos que deben tributar un arancel de 25% y 10% respectivamente, para ingresar a ese país.



“Ha salido la lista de los países que serían sancionados y no está la Argentina. En una excelente noticia que sigan las cosas como están y que a las exportaciones argentinas no se las sancione con el 25% de arancel de ingreso”, dijo esta mañana el canciller Felipe Solá.



En diálogo con Radio 10, Solá explicó que la notificación de la administración de Donald Trump se conoció el viernes a última hora, con la publicación de la lista.



Tras resaltar que en este tema “hubo un gran trabajo de la embajada argentina en EEUU”, Solá señaló que el sector empresario ya está al tanto de esta novedad.



El viernes, la administración Trump anunció formalmente la decisión de ampliar los aranceles que deben tributar las importaciones de acero y aluminio de marca registrada que abarca clavos, grapas, cables eléctricos y algunas partes importadas que van en automóviles y tractores, entre otros productos.



Según la agencia de noticias Bloomberg, Argentina, Australia, Canadá y México quedaron exentos de los aranceles adicionales de aluminio; mientras que para las tarifas de acero, se permitieron exenciones para Argentina, Brasil, Canadá, Australia, México y Corea del Sur.



El 2 de diciembre pasado, el presidente Donald Trump, a través un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, dijo que Estados Unidos iba a restablecer aranceles a las importaciones de acero y alumnio procedente de la Argentina y Brasil.



"Brasil y la Argentina han estado presidiendo una devaluación masiva de sus monedas, lo cual no es bueno para nuestros agricultores. Por lo tanto, y con vigencia inmediata, restableceré los aranceles a todo el acero y el aluminio que se envíe a los Estados Unidos desde esos países", argumentó Trump en esa oportunidad.



El anuncio informal del presidente de EEUU no se tradujo en una comunicación formal y finalmente hoy se conoció que la Argentina quedó excluida de la lista de países que deberán pagar arancel.



El sorpresivo anuncio de Trump se conoció algo más de un año y medio después de que la misma administración estadounidense decidiera dejar exenta a la producción argentina y brasileña de acero y aluminio del pago de gravámenes de 25% y 10%.



El jueves pasado, antes de que se conociera esta novedad, la Cámara Argentina del Acero volvió a explicitar su “preocupación por el estado latente de la intención del presidente Trump, manifestada a través de sus redes sociales, de instaurar aranceles a la importación de acero y aluminio provenientes de Argentina y Brasil, modificando de esta forma las condiciones actuales del comercio en el marco de la Resolución 232”.



“La siderurgia argentina cumple con el cupo establecido oportunamente, de acuerdo con las condiciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos; dicho cupo representa 180.000 toneladas de acero argentino, principalmente productos tubulares de alto valor agregado”, sostuvo la cámara.



La industria siderúrgica argentina cerró 2019 con una baja en todas las líneas de productos: el acero crudo tuvo un descenso de 10% interanual; los laminados en caliente tuvieron una baja de 10,5%; y los laminados en frío con un descenso de 8,5%.