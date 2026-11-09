Acta policial revela dramática denuncia de la hija de Wanda Nara a Mauro Icardi

Un llamado de urgencia desencadenó la intervención de la Oficial Subayudante Elisa Godoy, el Sargento Germán Nievas, el Oficial Ayudante Agustín Yersul, la médica Liliana Giménez, el comerciante Carlos Martín Migueles, la empresaria Wanda Solange Nara y el futbolista Mauro Emanuel Icardi. Las fuerzas de seguridad acudieron tras la alerta recibida para constatar la situación de la menor de 11 años Francesca Icardi en el lugar del hecho.

La denuncia se inició luego de que la madre de la menor recibiera mensajes desesperados por medio de la aplicación iCloud mientras se encontraba afuera de la propiedad. En esa comunicación, la niña solicitaba ayuda inmediata asegurando que su progenitor la mantenía encerrada en la habitación desde hacía varias horas, impidiéndole además almorzar durante la jornada.

Al llegar la patulla identificada como R.O. 25.630 al Lote 17 del Barrio La Isla en Nordelta, dentro de la jurisdicción de Villa La Ñata en Tigre, el deportista reaccionó de forma tajante ante la presencia de las autoridades de seguridad. Desde el acceso principal a la vivienda, el futbolista vociferó de manera directa: "No voy a hablar con ustedes... Nadie los autorizó a entrar."

Minutos más tarde, la niña salió del inmueble sin calzado, vistiendo solo medias y en medio de un llanto desconsolado para reencontrarse con su madre. En ese instante, la menor expresó ante el personal policial interviniente: "Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó, me dijo que me va a ir a buscar a casa con un móvil y que cuando lleguemos me va a cagar a palos..."

Los efectivos actuantes registraron además que la menor refirió dolores en el cuerpo al manifestar: "Me duele la cabeza y la rodilla izquierda". Por este motivo, se convocó al lugar a la ambulancia N° 69 del Sistema de Emergencias de Tigre, a cargo de la profesional de la salud con matrícula profesional 452.713, quien diagnosticó un traumatismo leve.

Durante el procedimiento de control, la conductora aclaró que la menor ya tenía programada una intervención quirúrgica de meniscos para el mes siguiente. Por su parte, el padre de la niña justificó lo sucedido aduciendo que el conflicto comenzó al denegarle el permiso para ir a una reunión de adolescentes, y se negó a entregar la indumentaria de la menor.

El futbolista alegó la existencia de un escrito de la UFI Género de Tigre a cargo del Dr. Julio Petrucci que le otorgaba la custodia hasta el 16 de noviembre, afirmando rotundamente ante los agentes presentes: "Hay una orden del juez que la nena está conmigo, es mi responsabilidad. Punto." Sin embargo, la situación tomó un giro decisivo ante la postura de la niña.

Cuando las autoridades le preguntaron directamente a la menor con cuál de los dos padres prefería retirarse de la residencia, su respuesta fue inmediata y categórica: "Obvio que me quiero ir con mi mamá." Ante esta declaración, la policía procedió a trasladar a la conductora y a su hija hacia la sede policial de Villa La Ñata para radicar la denuncia.