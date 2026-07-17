Las autoridades provinciales activaron el programa San Juan Te Busca para dar con el paradero de Emanuel Ariel Bazán, un hombre de 39 años cuya desaparición fue reportada este miércoles 16 de julio.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan, Bazán mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura mediana, pesa alrededor de 80 kilos, tiene tez blanca, ojos marrones, rostro ovalado, nariz recta, labios medianos y cabello corto, castaño oscuro y ondulado.

Información proporcionada por la Policía de San Juan.

Al momento de su desaparición vestía un pulóver negro, un chaleco azul, un pantalón de buzo gris y zapatillas blancas.

Además, se informó que se movilizaba en una motocicleta Motomel Blitz, dominio A182ZRM, un dato que podría resultar clave para su localización.

Desde las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier dato que pueda contribuir con la búsqueda, se comunique de manera inmediata y anónima al 911. Toda información puede ser de utilidad para avanzar en el operativo y dar con el paradero de Emanuel Bazán.