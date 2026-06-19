La Policía de San Juan en junto al Ministerio Público Fiscal activaron el programa “San Juan Te Busca” para iniciar un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Juan José Guzmán, un adolescente de 17 años que no regresó a su domicilio.

Según el reporte oficial, el joven fue visto por última vez el viernes 19 de junio. En el entorno familiar indicaron que la noche anterior se produjo una discusión en el hogar, tras la cual se le habría retirado el teléfono celular. A la mañana siguiente, el adolescente salió rumbo al establecimiento educativo al que asiste junto a su hermana, pero no volvió a establecer contacto.

De acuerdo con la descripción difundida por el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan, Juan José Guzmán mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura física pequeña, tez blanca, ojos marrones y cabello castaño claro de longitud media. Presenta nariz convexa, boca pequeña y labios delgados, sin barba.

Al momento de su desaparición vestía una campera negra, pantalón de buzo negro con tres líneas blancas en la parte inferior izquierda, remera del Colegio Modelo de mangas cortas blanca con detalles negros y rojos, zapatillas negras y mochila del mismo color.

Las fuerzas de seguridad solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier información sea comunicada de manera anónima a la línea de emergencias 911.