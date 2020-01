Actriz Gwyneth Paltrow agota venta de la vela que, dice, huele como su vagina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La actriz y empresaria Gwyneth Paltrow lanzó un llamativo producto que agotó su stock de venta: una vela cuyo valor es de 75 dólares y cuya fragancia floral asegura que huele como su vagina a partir de una mezcla de aromas que combina geranio, bergamota cítrica y cedro yuxtapuestos con rosa de Damasco y semilla de abelmosco.



El aroma floral estaba destinado a ser un perfume, para lo cual la actriz trabajaba con el perfumista Douglas Little, cuando la protagonista -según el diario New York Post-



dijo "uh.. esto huele como mi vagina".



La estadounidense, de 47 años, consideró que las fragancias reunidas para la vela ofrecen "un aroma divertido, hermoso, sexy y maravillosamente inesperado".



Además de su faceta como actriz, Paltrow es conocida por su polémica faceta de "gurú" de estilo de vida que ahora quiere dar a conocer de primera mano al público en su último proyecto: "The Goop Lab", una serie documental en Netflix que se estrenará el 24 de enero.



Desde que en 2008 fundó su compañía Goop, en un principio un boletín con consejos sobre bienestar, evolucionó hasta convertirse en una empresa que vende productos de moda, cosmética y libros, entre otros enseres.