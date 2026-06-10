La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo luego de que los abogados que representan a Gabriel Vega, padre de la adolescente asesinada en Córdoba, acusaran públicamente a Soledad Andreani, dueña del Ford Ka utilizado por Claudio Barrelier, de haber mentido y colaborado en el encubrimiento del crimen.

Desde la querella sostienen que existen contradicciones en las declaraciones brindadas por Andreani y consideran que su accionar no puede desvincularse de los movimientos realizados por Barrelier después de la desaparición y asesinato de la joven de 14 años. Por ese motivo, insistieron en que la Justicia avance sobre su responsabilidad en la causa.

La situación de Andreani cobró mayor relevancia tras la difusión de un video incorporado al expediente en el que se la observa junto a Barrelier pocas horas después de que, según los investigadores, el acusado utilizara el vehículo para trasladar y descartar el cuerpo de Agostina. En las imágenes se ve al hombre manipulando una frazada extraída del baúl mientras ella permanece a su lado hablando por teléfono.

Para los representantes de la familia Vega, ese material fortalece las sospechas sobre el rol que habría tenido la mujer en las horas posteriores al crimen. La querella sostiene que Andreani conocía aspectos relevantes de lo ocurrido y que sus declaraciones públicas y judiciales presentan inconsistencias que deberán ser analizadas por los investigadores.

La mujer había declarado anteriormente que Barrelier la manipuló durante la relación que mantenían y aseguró que le prestó el automóvil sin sospechar que pudiera estar involucrado en un delito. También afirmó que el acusado le pidió el vehículo con la excusa de llevar ropa a un familiar y que recién después comprendió la gravedad de lo sucedido.

Sin embargo, la familia de Agostina considera insuficientes esas explicaciones. Gabriel Vega ya había manifestado públicamente sus sospechas sobre la participación de otras personas en el hecho y había pedido que se investigara a la mujer que facilitó el automóvil utilizado por Barrelier. “Yo sé que esta persona no actuó sola”, expresó el padre de la víctima en una conferencia de prensa junto a sus abogados.

La causa continúa avanzando bajo la órbita de la Justicia cordobesa, que analiza pericias sobre el vehículo, registros de cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas y otros elementos probatorios destinados a reconstruir con precisión los movimientos del acusado y de las personas de su entorno.