Acusan a la mamá de Yanina Latorre de revender entradas para ver a Messi

En las horas previas a la histórica despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el Estadio Monumental, la mamá de Yanina Latorre, Dora Caamaño, quedó en el centro de la escena tras ser denunciada públicamente por la comercialización de ubicaciones en el mercado paralelo.

La controversia estalló luego de que la comunicadora Natali Rodríguez difundiera un video donde exhibió capturas de pantalla de una conversación digital. Según esa denuncia, las entradas se promocionaban desde la cuenta personal de la propia mujer, alcanzando la suma de $700000 por una ubicación en la tribuna Sívori alta.

En el informe presentado por la influencer se detalló además que la maniobra involucraría a un nieto de la acusada. Frente al revuelo provocado por la filtración de los chats, Dora Caamaño rompió el silencio con una respuesta tajante: "Querida esto no es una estafa, mi nieto mayor trabaja para la gente de AFA y cuando hay eventos de esta categoría, el precio lo pone quien tiene las entradas".

El comentario del periodista Fer Iglesias ironizó de inmediato sobre la situación con la frase "Tsunami de chanes". El hecho ocurre en un contexto de altísima demanda donde las localidades oficiales se agotaron en cuestión de minutos, alimentando las ofertas desmedidas en redes sociales antes del esperado encuentro del equipo conducido por Lionel Scaloni.