Acusan a Wanda Nara de atacar a Mauro Icardi con una cuenta falsa

El cruce entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en vísperas del festejo de cumpleaños de la pequeña Isabella Icardi. La atención volvió a centrarse en la cuenta de Instagram julia1988you, un perfil generado mediante Inteligencia Artificial que comparte agresivos mensajes dirigidos al jugador y a la China Suárez, apelando a la ironía y el sarcasmo para generar controversia en el ámbito mediático.

La historia del usuario julia1988you se remonta al año 2025, cuando bajo el nombre Julia1988__you comenzó a llamar la atención por sus sugerentes comentarios dedicados a la actriz y al deportista. Las sospechas sobre la autoría de Wanda Nara crecieron entre los usuarios a raíz de ciertas coincidencias gramaticales y el uso repetitivo de emojis particulares, aunque la empresaria jamás ratificó ni rectificó ser la dueña de la plataforma.

A pocos días de la fecha especial de Isabella Icardi, la cuenta reapareció en escena con una fuerte pulla. "¿Vieron que se viene Halloween? Yo estoy preparando mí disfraz", empezó el posteo. "Veo muchos disfrazados de fantasmas. Otras de diablitas y zorritas, deberían ser más originales creo yo. A algunos les recomiendo disfrazarse de padre presente", disparó en referencia a la falta de presencia del futbolista en la jornada.

La respuesta de la audiencia fue inmediata y la publicación logró una amplia difusión en redes. "Hola Volví después de que me hayan bajado mí otra cuenta y después de un tiempo de silencio , porque ahora tengo mucho por decir , y creo que es momento", habían asegurado desde el perfil, insinuando que continuarán difundiendo novedades filosas respecto al conflicto que envuelve al entorno de Mauro Icardi y la China Suárez.

Este episodio rescata el antecedente previo registrado en 2025, momento en que el canal Julia1988__you causó revuelo al mencionar separaciones de Mario y referencias a Elías, nombres que el público interpretó como alusiones al deportista y al cantante L-Gante. Aquellas imágenes retocadas con inteligencia artificial terminaron viralizándose por completo, sembrando dudas sobre si detrás de esa fachada digital operaba la popular conductora de televisión.