Wanda Nara volvió a quedar en el centro de una insólita polémica, esta vez en Turquía. Un grupo de hinchas del Galatasaray comenzó a vincular una publicación de la conductora con la reciente lesión de Victor Osimhen y habló de un supuesto “gualicho” contra el club.

La repercusión fue relatada por Jazmín Natour, traductora que vive entre Argentina y Turquía, durante su participación en Lape Club Social. Según explicó, en Estambul todavía existe una fuerte identificación de los hinchas con Mauro Icardi, pese a que el delantero ya no integra el plantel.

La polémica se originó a partir de una imagen que Wanda compartió junto a su hermana Zaira Nara. En la publicación aparecía una camiseta del Galatasaray rodeada de velas, rosas y otros objetos asociados visualmente con rituales esotéricos.

Aunque la escena formaba parte de una acción promocional de una película, Natour aseguró que muchos fanáticos turcos hicieron otra interpretación. “Los fans lo ven como un gualicho que encima se ve que funcionó”, relató.

La lesión que alimentó la teoría

La teoría tomó fuerza después de la lesión de Victor Osimhen, una de las principales figuras del Galatasaray tras la salida de Icardi.

Según contó Natour, algunos seguidores vincularon directamente ambos hechos. “Se lesionó, entonces los hinchas dicen: ‘Está funcionando el gualicho de Wanda’”, explicó.

Durante el programa también remarcaron una coincidencia que alimentó todavía más los comentarios: Osimhen ocupa una posición similar a la que tenía Icardi dentro del equipo.

La traductora explicó además que en Turquía existe una fuerte creencia popular alrededor de este tipo de rituales, lo que ayudó a que la publicación fuera tomada literalmente por una parte de los fanáticos.

La imagen de Wanda en Turquía

Natour también contó que el conflicto entre Wanda e Icardi tuvo una fuerte repercusión entre los seguidores del Galatasaray.

Según señaló, buena parte del público turco conoce solamente una parte de la historia de la expareja y mantiene una visión favorable hacia el futbolista.

La traductora afirmó que Icardi conserva una enorme popularidad entre los fanáticos del club, al punto de ser uno de los argentinos más reconocidos en Turquía después de Lionel Messi.

Mientras tanto, la publicación de Wanda sigue circulando entre los hinchas y alimentando una teoría que, pese a no tener sustento más allá de la especulación, se convirtió en uno de los temas más comentados alrededor del club turco.