Acusaron a Andy Kusnetzoff de tener problemas de consumo con la cocaína

El escándalo desatado en el ciclo PH entre la China Ansa y Santi Maratea derivó en inesperadas críticas hacia el conductor Andy Kusnetzoff. Los televidentes no solo cuestionaron su rol como moderador ante el cruce al aire, sino que también viralizaron imágenes señalando supuestos gestos extraños en su mandíbula.

Ante la ola de comentarios sobre un presunto consumo problemático de sustancias, Andy Kusnetzoff decidió frenar las especulaciones desde su ciclo radial. El conductor fue categórico al respecto y aclaró su postura frente a los rumores instalados en las redes sociales durante los últimos días.

"No consumo cocaína y nunca consumí. No la probé jamás. Entiendo que he trabajado en los 90 con un montón de gente que tuvo problemas de ese tipo y lo asumió, no tiene nada de malo. Las balas me han pegado cerca y encima tengo una personalidad que parece que sí... pero no", expresó en el estudio.

Intentando restarle dramatismo a la situación y apelando al humor, Andy Kusnetzoff reconoció que sus movimientos físicos no lo beneficiaron en absoluto. Asimismo, detalló que convive con este tipo de episodios desde su infancia y que sus seres queridos conocen perfectamente esta condición médica.

"Yo tengo tics desde los 10 años. A veces hago cosas con el cuello, otros con la pierna... a veces no tengo nada por meses y ahora me toca la mandíbula", sumó el conductor sobre los gestos que llamaron la atención de los usuarios en internet.

Para finalizar, Andy Kusnetzoff aseguró que su familia es testigo de esta situación desde hace años y optó por restarle importancia a las opiniones malintencionadas. "Que la gente crea lo que quiera. Mi tic de la mandíbula no ayudó pero yo tengo tics desde los 10 años", concluyó entre risas.