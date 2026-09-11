Acusaron a Axel de acosar a una vestuarista: el furioso descargo del cantante

El conflicto judicial entre Axel y su exvestuarista Griselda Pelozo sumó un nuevo capítulo luego de que el músico hiciera pública su postura frente a las acusaciones por daños y perjuicios. La controversia comenzó cuando la mujer expuso en sus redes sociales que atravesó una situación incómoda al quedar a solas con el artista y señaló que la falta de devolución de ciertas prendas le provocó una deuda millonaria.

La periodista Pilar Smith reveló detalles de una conversación que mantuvo con el referente de la música, donde se reflejó el impacto emocional que le causó el conflicto. "Está muy triste porque dice que a Griselda la conoce de adolescente", contó Pilar Smith. A su vez, la comunicadora añadió sobre la versión del cantante: "Conoció a su marido, iban juntos a sus shows, que vio crecer a su bebé, que después se separó y vivió situaciones muy difíciles, pero él la acompañó en todo momento".

Por su parte, el intérprete explicó cómo se originó el inconveniente financiero dentro de su estructura de trabajo. "Trabajamos 10 meses y después surgió una diferencia económica con la persona de mi equipo que manejaba esos pagos. Ella decía que se le debía una plata y desde mi equipo me decían otra cosa. Yo estaba completamente ajeno a esa discusión", afirmó Axel.

Con el paso de los días, la disputa escaló en el ámbito legal y el monto solicitado por la demandante se incrementó de manera considerable. "Hace aproximadamente un mes y medio, recibí una carta documento y vamos a una mediación. Un reclamo que inicialmente era de 2 millones y pico, fue convirtiéndose en un pedido de más de 100 millones, incorporando una supuesta situación de incomodidad conmigo, un comportamiento inapropiado", relató Axel.

Frente a la gravedad del asunto, el musico desmintió de forma rotunda el episodio mencionado por la vestuarista. "Eso lo niego categóricamente", remarcó el artista. Debido a esta situación, la defensa del vocalista alista una estrategia judicial para responder al reclamo. "Estoy evaluando una contrademanda por presunta extorsión por la manera en que se vinculó este reclamo económico con esta acusación", sostuvo el músico.

Pese a negarse a ceder ante la cifra astronómica que le exigen, el cantante expresó su voluntad de resolver el saldo pendiente original ajustado al contexto actual. Él mismo se encargaría de pagarle la deuda a Pelozo y le reconocería el tiempo transcurrido desde 2024 a la actualidad. "Lo que no voy a hacer es aceptar un reclamo de 100 millones asociado a una acusación que niego absolutamente. Me duele porque a esa chica la quiero", sentenció Axel.