Acusaron a Sol Pérez de "robarle" el look mundialista a Pampita

En el marco de la fiebre por la Selección Argentina, Sol Pérez presentó una propuesta estética que captó la atención en el mundo de la moda este 21 de junio. La panelista utilizó un corset albiceleste confeccionado con una gran cantidad de strass y aplicaciones brillantes, recreando los colores nacionales bajo una mirada glamurosa. Esta elección generó comparaciones inmediatas con una prenda icónica que Pampita vistió durante el primer encuentro del equipo nacional.

El diseño presenta un formato strapless con estructura de corsetería que busca unir la pasión deportiva con la sofisticación actual. Para equilibrar el brillo de la pieza central, se optó por un pantalón negro de tiro alto y un peinado con ondas suaves.

El maquillaje se mantuvo en tonos naturales para resaltar el protagonismo del diseño inspirado en la camiseta albiceleste. Esta fusión entre el fútbol y las propuestas de las pasarelas se convirtió en una constante entre diversas personalidades locales e influencers.

Más allá de sus elecciones de vestuario, la figura mediática se encuentra en el centro de la escena televisiva por su labor en Telefe. Recientemente se confirmó que reemplazará a Robertito Funes en el ciclo La Noche de los Ex, un cambio que despertó diversas reacciones en el ambiente.

Asimismo, surgieron versiones sobre supuestos celos por parte de Marixa Balli hacia ella y Evangelina Anderson, aunque hubo desmentidas al respecto. Mientras tanto, otras figuras como Wanda Nara o Zaira Nara también marcan tendencia con prendas oversize o vestidos de encaje.