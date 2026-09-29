Acusaron a tres famosas de maltratar a una acomodadora en el show de Lali

Las repercusiones por los recitales de Lali Espósito en el estadio de River Plate sumaron una fuerte polémica en las últimas horas tras la difusión de chats que involucran a Julieta Poggio, Sofía Gonet y Lola Latorre. En el programa Intrusos revelaron que una trabajadora del evento acusó a las jóvenes y a su mánager, Rocío Díaz, de haber tenido actitudes inapropiadas durante la cobertura de la fecha.

Según relataron los conductores del ciclo televisivo, el inconveniente comenzó cuando las influyentes solicitaron comodidades especiales en un sector que no les correspondía. La trabajadora del espectáculo descargó su enojo en redes sociales publicando un contundente descargo contra las tres figuras y su representante.

Frente al revuelo generado en las redes, la mánager Rocío Díaz intentó aclarar lo sucedido directamente con la empleada. La representante cuestionó el reclamo y sostuvo que llegaron al lugar sin que nadie supiera brindarles la ubicación adecuada, remarcando que si una persona trabaja acomodando al público debería ser una tarea sencilla, por lo que no entendía la intención de publicar una acusación mentirosa.

Por su parte, la acomodadora ratificó su versión sobre el choque ocurrido en la zona de tribunas. La joven respondió que fue ella misma quien las ubicó y que recibió un trato despectivo cuando intentó ayudarlas, incluso después de intervenir para pedirle a los fanáticos que dejaran de tomarles fotos para no molestar su espacio.

En la conversación filtrada, la representante de las mediáticas atribuyó los problemas a una falla logística ajena a las chicas. La mánager señaló que esperaron en las escaleras hasta recibir respuesta porque las entradas estaban duplicadas, argumentando que jamás existió un mal trato hacia el personal y que la situación se resolvió mediante otra trabajadora en una zona sin comercializar. De esa forma, la tensión en torno al recital de la cantante sumó un nuevo capítulo digital con posturas enfrentadas.