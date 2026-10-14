Acusaron a un famoso conductor de TV de defender a Videla: su descargo

El periodista Mario Massaccesi y el conductor Mario Pergolini quedaron en el centro de la escena mediática tras una entrevista que provocó un fuerte repudio público. El presentador de televisión decidió romper el silencio y responder de forma contundente ante las duras acusaciones que recibió en las redes sociales.

Todo comenzó cuando el comunicador participó del ciclo conducido por Mario Pergolini y contó que trabaja en una producción basada en testimonios inéditos. "Es un material periodístico, strictly periodístico sobre hechos puntuales de la historia que tienen que ver con Videla, con el Golpe y con las consecuencias del Golpe", señaló.

Durante la charla, Mario Pergolini le preguntó si creía posible hallar humanidad en una figura como el dictador, a lo que Mario Massaccesi respondió: "Yo creo que sí, lo que no los convierte buenos públicamente. Hay un costado íntimo que no se ve de él a partir de información, testimonios y cosas que después las vamos a publicar. Estamos armando un lindo documental y hay una parte que no se ve de él, lo cual no lo convierte en un bueno como presidente".

Organismos como H.I.J.O.S y miles de usuarios repudiaron sus palabras. Ante la controversia, el periodista difundió un descargo categórico: "Jorge Rafael Videla es un asesino. Es un genocida. Es un dictador. Lo ha ratificado la Justicia en un juicio ejemplar en los años 80. No debería haber sido indultado y bien preso estuvo después".

A su vez, añadió: "Sigo creyendo en la aparición con vida de las personas desaparecidas, en el juicio y castigo a los culpables, en la recuperación de los nietos desaparecidos que fueron arrancados de sus familias".

Finalmente, el conductor se disculpó por las posibles malinterpretaciones pero fue enfático al cerrar: "Si en algún punto no quedó claro pido disculpas. Hay millones de interpretaciones que respeto pero de las que no me hago cargo. Jamás, jamás, ni se me cruza por la cabeza, hacer un trabajo para lavarle la cara a Videla, ni lavarle la cara a nadie. No se me ocurre, no haría un trabajo para negar la dimensión y el desastre humanitario de la dictadura militar".