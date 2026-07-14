Acusaron a un famoso de "acostarse con un productor" para tener trabajo

La relación entre los hermanos Dente atraviesa una crisis profunda tras las recientes expresiones de Tomás en la pantalla de Net TV. El periodista decidió romper el silencio luego de recibir información sobre supuestos comentarios negativos de su hermano menor.

Durante su descargo, el conductor manifestó que "Este tipo, que es Fernando Dente, anda diciendo barbaridades de mí y yo me entero de todo. Anda diciendo que yo, de chiquitos, le pegaba y lo abusaba" para negar cualquier tipo de agresión física en el pasado.

Visiblemente molesto por la situación, Tomás definió al actor con palabras muy directas sobre su búsqueda de fama. Según sus afirmaciones, el artista "Es un cuentista y un fabulador absoluto. Es capaz de cualquier cosa con tal de ser tapa de revista" con el objetivo de obtener mayor exposición.

El conflicto se profundizó cuando el periodista analizó la manera en la que Fernando evita hablar del tema en los medios. Tomás sentenció que "Cuando le preguntan por mí dice 'lo de Tomás es algo muy íntimo y privado', como poniéndole una connotación sexual a nuestra grieta. Mentiroso hijo de p…" frente a las cámaras de su ciclo.

Finalmente, el comunicador reveló una historia del pasado referida a los inicios profesionales del protagonista de musicales. En este contexto, aseguró que "Mi hermano se acostaba con el papá de la mejor amiga, sin que su mejor amiga supiera, para tener una obra de teatro" en alusión a un proyecto teatral relevante.

Se estima que la acusación apunta al director de la obra Casi normales, que se estrenó en 2012 y se mantuvo en cartelera durante más de cinco temporadas. Esta versión coincide con relatos anteriores del actor, quien mencionó haber tenido un vínculo sentimental con un hombre 24 años mayor.