Acusaron a Wanda Nara de mufar a la Selección y estalló de bronca

La final del Mundial terminó con una derrota para la Selección nacional y un inesperado conflicto en el mundo del espectáculo. Wanda Nara, quien estuvo en el estadio junto a Zaira Nara y Pampita para una acción comercial que se volvió viral por ser una unión poco frecuente, se vio envuelta en un tenso intercambio con el periodista Gustavo Mendez.

Todo comenzó cuando el cronista, quien suele estar más cerca de las posiciones de la China Suárez, publicó en su cuenta de X una frase que generó polémica tras la caída por 1 a 0 ante España. Mendez escribió que "Si no fuiste a ningún partido de la selecci;on en todo el Mundial y vas a la final y perdemos, ¿sos mufa? ".

Aunque no hubo nombres propios en el posteo original, la respuesta de la empresaria no tardó en llegar, incluso mientras sus hijas atravesaban un robo en Milán. Nara replicó con dureza expresando que "No sé de quién hablás, bobo, fui a la final de Qatar también. Seguro que por mi no lo dirás. Pero es feo que trates de mufa a estrellas mundiales que también fueron hoy a un show . Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí. Hablá de tu causa de Pedofilia o de la causa nueva que tenés por contrabando de tecnología y evasión fiscal. O no existís y tus causas no importan ?".

El periodista redobló la apuesta y adelantó acciones legales contra la mediática. Mendez le consultó si "Te pusiste el poncho sola?. Nadie te nombró. ¿Te creés que sos la única que viajaste solo a la final? Te va a llegar una querella de mi abogado por calumnias e injurias porque no tengo ninguna causa penal, de nada. Nos vemos en tribunales después de la feria".

Además, hizo referencia a su historia de salud personal y disparó que "Señora Wanda Solange Nara: después de un tumor medular en el Garrahan, donde debés millones de multas, no le tengo miedo a nada. Mucho menos a vos aunque supuestamente manejes a la justicia y tráfico de influencias. Buenas noches.".

La discusión continuó con nuevas acusaciones por parte de Nara, quien denunció un trato hostil constante. Ella aseguró que "Es una violencia y hostigamiento recurrente hacia mis hijas y hacia mi . Ya tiene bozal por las menores , el investigado. Ojalá que empiece a hablar de las investigaciones que tiene. Las cuentas que maneja y la causa de pedofilia".

Asimismo, la modelo defendió su presencia en el evento deportivo al decir que "Es que tratar de Mufa a alguien me parece grave . Repito yo estuve en la final de Qatar. Y solo viajé a esa final. Mufa es alguien que tira mala onda y el único que tira mala onda es él".

Sobre el futuro legal de la situación, la empresaria advirtió que "Cuando la causa avance quiero ver si va a hablar con tantas ganas de la vida de los demás." Finalmente, cuestionó la actitud del periodista y señaló que "Ya sé que no te referís a mi , pero sos un violento llamar mufa a cualquier persona es grave . Y sos una persona violente que recurre a una enfermedad cuando se lo señala. Tengo las pruebas guarda a tu abogado para tus causas penales que se te vienen . No lo hagas escribir al pedo . A quien te referís con Mufa entonces ? Da nombres ya que sos tannnnn vivo" para cerrar la disputa.