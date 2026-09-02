Acusaron por plagio a la hija de Yanina Latorre: a qué famosa le robó

El lanzamiento de la nueva marca de Lola Latorre, denominada Sorbo, quedó envuelto en un fuerte debate digital debido a las evidentes similitudes estéticas con la firma internacional Rhode, perteneciente a Hailey Bieber. Ante la ola de críticas sobre el diseño de la campaña publicitaria, la empresaria y abogada decidió publicar un video para dar explicaciones sobre el proceso y definir su rol dentro del proyecto.

Durante su descargo, reconoció de manera explícita la influencia de la figura estadounidense en su propuesta. "Nunca intenté ocultar mi inspiración en ella, ni mucho menos", argumentó Latorre para contextualizar el origen de las imágenes difundidas.

Sin embargo, marcó distancia respecto a la autoría del concepto visual del material promocional. "Hay un montón de imágenes que sí son visualmente parecidas, pero no soy la única que está dentro del negocio. Me ocupo simplemente de ser la cara de la marca", expresó sobre su nivel de involucramiento.

En esa misma línea, detalló cómo se desarrollaron las jornadas de trabajo técnico en el set de fotografía y la forma en que acató las indicaciones del equipo de producción. "Mientras estaba haciendo las fotos me daban indicaciones de qué hacer o cómo posar y podría haber dicho 'che, capaz esta foto es muy parecida a la del labial'. No me di cuenta. Me parece que emprender es un desafío y un aprendizaje constante", reflexiono.

Por otra parte, buscó diferenciar la naturaleza de su emprendimiento, enfocado en productos de electrolitos con colágeno, del rubro cosmético en el que opera la compañía extranjera. A pesar del impacto ocasionado en las plataformas virtuales, reafirmó las metas de expansión que proyecta para el negocio. "Ojalá podamos hacer y ser un pedacito de lo que hace Hailey Bieber", cerró tras manifestar el orgullo que siente por su proyecto y reiterar que únicamente aporta su imagen para la comunicación gráfica.