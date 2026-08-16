Adabel Guerrero confirmó que abandonó a su marido para irse con su amante

Luego de confirmar su separación de Martín Lamela tras 17 años de relación, Adabel Guerrero oficializó su nuevo vínculo sentimental con el empresario Rodrigo Alenaz. La bailarina explicó que el romance comenzó a gestarse en medio de una crisis profunda con el padre de su hija Lola.

Durante una entrevista, la artista decidió blanquear su presente afectivo y afirmó que "Estoy de novia. Desde que me separé se me vinculó con Rodrigo y es verdad que hubo algo fuerte ahí". Según su relato, el proceso de ruptura fue extenso porque el matrimonio arrastraba un desgaste de larga data. Guerrero admitió que "Hacía muchos años que no era feliz y lloraba porque sabía que ya estaba roto".

El encuentro con su actual pareja fue el detonante para tomar la decisión definitiva de distanciarse de Lamela. Al respecto, la bailarina recordó que "Yo decía que no me iba a separar y la vida me puso a Rodrigo en el medio". Sobre aquel impacto inicial, detalló que "Me voló la cabeza cuando lo conocí y dije 'esta es la señal'". También recordó sus sensaciones en ese instante al decir que "Cuando conocí a Rodrigo me voló la cabeza y dije 'cagam… pero no cagam… Está buenísimo esto'".

A pesar de la nueva etapa, Guerrero reconoció que la transición emocional hacia una nueva estructura familiar no resulta sencilla. "Todavía me cuesta porque no tengo la familia que armé, pero me digo que esta es la nueva realidad. Lola está bien ahora, Martín está bien, yo estoy bien y Rodrigo también" manifestó al analizar el bienestar de su entorno cercano. Finalmente, la artista concluyó su testimonio con una frase que resume su actualidad personal al asegurar que "Me la jugué y estoy con otra energía".