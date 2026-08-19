Además de Ochiatto, Cande Ruggeri le robó el novio a otra famosa

El mundo del espectáculo revivió un conflicto que marcó el quiebre de una relación cercana entre dos personalidades reconocidas. En el ciclo LAM, Ángel de Brito reconstruyó una historia del pasado que involucró a Cande Ruggeri y Barbie Vélez, quienes solían ser grandes amigas en la época de su participación en el certamen de baile televisivo.

El conductor explicó los motivos del distanciamiento al asegurar que "Cande le robó un novio, me acuerdo. Estábamos en el Bailando, eran muy amigas y después no se hablaron más…”.

La situación se habría originado durante una salida nocturna en Uruguay, donde el grupo de amistades compartía un evento social. Según los detalles brindados en el programa, el hecho se desencadenó cuando la actriz se ausentó por unos instantes.

Al respecto, se detalló que "Fue en Punta del Este. En ese momento se decía que Barbie había ido al baño en una fiesta y cuando volvió, lo encontró con ella. La excusa fue que estaba muy copeta". Este episodio habría sido el detonante para que el vínculo afectivo se disolviera de forma permanente.

Frente a la repercusión de estos dichos, Barbie Vélez fue consultada en el espacio de streaming Bondi, donde se mostró visiblemente incómoda ante la consulta de sus seguidores. La joven intentó evitar el tema con una respuesta evasiva pero firme al declarar que "No es de hacérmela nada, ni mucho menos; los estoy leyendo, pero no me quiero colgar de algo con lo que no tengo nada que ver. Sería como una falta de respeto". Con estas palabras, la actriz buscó tomar distancia de la polémica reflotada por el periodista.

La madre de la joven, Nazarena Vélez, también aportó su visión sobre la cercanía que existía previamente con la influencer, destacando que formaba parte de su círculo íntimo. La productora cuestionó la veracidad de la traición al recordar que "Se ha venido a quedar a casa, se fueron de vacaciones… ¿La creés capaz de una cosa así?". Sin embargo, a pesar de los años transcurridos, las protagonistas no volvieron a mostrarse juntas ni a recomponer el trato cotidiano que las unía.

Para finalizar el intercambio sobre el tema, Barbie recurrió al sentido del humor para desestimar las preguntas insistentes sobre lo ocurrido en Punta del Este. Entre risas, la actriz lanzó una frase dirigida al conductor de LAM afirmando "No, ni idea, mi amor, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué te pasa, Ángel de Brito?".