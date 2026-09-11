Adepa alertó sobre restricciones a la información pública en San Juan

En el marco de su 64ª Asamblea General que se celebra en Tucumán, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó su informe semestral de la Comisión de Libertad de Prensa. En el documento, la entidad dedicó un apartado especial a la situación de San Juan, en el que advierte sobre normativas judiciales que generan un "claro efecto inhibitorio" en el libre acceso a la información pública y "limitan el trabajo de los periodistas locales".

El foco sanjuanino estuvo puesto en una resolución emitida por el Ministerio Público de San Juan el pasado 19 de junio, noticia que fue oportunamente desarrollada por HUARPE. La medida ordenó a sus funcionarios abstenerse de brindar datos sin autorización previa, desaconsejó los intercambios personales con la prensa y centralizó todas las consultas en una única autoridad oficial.

ADEPA cuestionó con firmeza este esquema al señalar que conduce a un "monopolio oficial de la información". La entidad remarcó que las limitaciones fundadas en el secreto de sumario o la privacidad deben ser "excepcionales y proporcionales", y nunca convertirse en una barrera generalizada de acceso a las fuentes públicas.

Deterioro del debate público

A nivel nacional, el informe puso en la balanza el "grave deterioro" del debate público, caracterizado por una práctica sistemática de agravios, insultos y estigmatización contra periodistas desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo.

Entre los hechos más preocupantes se detallaron las propuestas del Gobierno nacional para impulsar leyes que "castiguen" publicaciones periodísticas calificadas oficialmente como falsas, lo que representaría una "herramienta incompatible con la democracia".

Asimismo, se denunció la "intensificación del hostigamiento verbal" —como la amplificación de consignas violentas en redes sociales—, el incentivo a la hostilidad hacia la profesión en ámbitos educativos y las persistentes restricciones físicas al ingreso de cronistas en la Casa Rosada y ministerios clave.

El impacto de la IA

Por otra parte, la asamblea abordó como un desafío estructural la irrupción de la inteligencia artificial y las plataformas digitales globales. ADEPA denunció la utilización indiscriminada y sin compensación de contenidos periodísticos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y algoritmos, lo que "destruye la sustentabilidad económica de los medios de comunicación independientes".

En ese mismo sentido, se enfatizó que "no hay democracia plural sin redacciones sólidas" que garanticen información verificada frente a la ola de desinformación.

No obstante las advertencias, el documento destacó fallos judiciales favorables a la libertad de expresión, tales como el levantamiento de prohibiciones de difusión a periodistas, sobreseimientos que resguardan el secreto de las fuentes y el rechazo a la desindexación de contenidos en buscadores.

El informe fue emitido formalmente esta tarde del viernes en San Miguel de Tucumán y fue firmado por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, Daniel Dessein, presidente del diario La Gaceta.