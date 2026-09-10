Adepa: "No hay periodismo profesional y libre sin medios sostenibles"

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) inauguró en San Miguel de Tucumán su 64ª Asamblea General Ordinaria, un encuentro que reúne a directivos, editores y representantes de medios de comunicación de todo el país para debatir sobre el presente y el futuro de la actividad periodística.

La reunión, que se desarrolla en el Hotel Sheraton Tucumán con La Gaceta como medio anfitrión, tiene entre sus principales ejes la libertad de prensa, la sustentabilidad económica de los medios y el impacto de la inteligencia artificial sobre la producción y distribución de contenidos.

Durante la apertura, el presidente de Adepa, Martín Etchevers, sostuvo que la industria atraviesa una de las transformaciones más profundas desde la irrupción de Internet. En ese contexto, afirmó que la inteligencia artificial dejó de ser una herramienta emergente para convertirse en una realidad cotidiana que está modificando la manera en que las personas buscan, consumen y comparten información.

El dirigente advirtió que los cambios tecnológicos ocurren en un escenario marcado por la proliferación de la desinformación, la polarización y la circulación masiva de contenidos sin verificación. Frente a ello, destacó el rol diferencial del periodismo profesional como generador de información confiable y contextualizada.

"Los medios siguen siendo los espacios donde se producen hechos verificados, análisis rigurosos y contenidos elaborados bajo responsabilidad editorial", planteó durante su discurso inaugural.

Inteligencia artificial y el desafío para las redacciones

Uno de los temas centrales de la Asamblea es el avance de la inteligencia artificial y sus efectos sobre toda la cadena de valor de la industria periodística.

Etchevers señaló que la aparición de nuevas herramientas modificó los mecanismos tradicionales de acceso a la información. Los buscadores impulsados por IA, la automatización de procesos y los nuevos hábitos de consumo obligan a los medios a replantear estrategias editoriales y modelos de negocio.

Sin embargo, remarcó que el debate no se limita a la adopción tecnológica. También involucra cuestiones vinculadas con los derechos de propiedad intelectual, la utilización de contenidos periodísticos por sistemas de IA y la necesidad de garantizar condiciones equitativas para quienes producen información original.

"La inteligencia artificial no puede reemplazar al periodismo" exclamó el presidente

En esa línea, ADEPA impulsó durante los últimos años estudios sobre adopción de inteligencia artificial en medios argentinos, capacitaciones especializadas, guías para el uso responsable de estas tecnologías y acciones jurídicas destinadas a proteger los contenidos periodísticos.

La entidad también se incorporó a iniciativas internacionales que buscan establecer estándares sobre el uso de información producida por medios de comunicación dentro de sistemas de inteligencia artificial.

Sustentabilidad: una condición para la libertad de prensa

Durante su exposición, Etchevers vinculó directamente la sustentabilidad económica de los medios con la defensa de la libertad de expresión.

Según sostuvo, la discusión sobre libertad de prensa ya no puede separarse de las condiciones que permiten la existencia de empresas periodísticas capaces de sostener redacciones, investigaciones y coberturas en todo el territorio nacional.

"No hay periodismo profesional y libre sin medios sostenibles. No hay información confiable sin redacciones fuertes", afirmó.

El dirigente advirtió que gran parte del valor generado por los medios es aprovechado actualmente por grandes plataformas tecnológicas sin una compensación proporcional. Por ello, consideró necesario avanzar hacia nuevos esquemas de relación entre medios, plataformas digitales y empresas tecnológicas.

La agenda de ADEPA incorporó así temas como monetización de contenidos, innovación editorial, publicidad digital, capacitación tecnológica y nuevos modelos de negocio, considerados fundamentales para la supervivencia de la industria.

El periodismo frente al futuro

La Asamblea también incluyó debates sobre libertad de prensa, innovación, capacitación tecnológica y sostenibilidad en un contexto de cambios acelerados.

Durante su estadía en Tucumán, representantes de ADEPA mantuvieron reuniones institucionales con el gobernador Osvaldo Jaldo y con la intendenta Rossana Chahla. En esos encuentros se abordó la situación de los medios y la importancia del diálogo entre las instituciones públicas y el periodismo.

En el cierre de su mensaje, Etchevers dejó una definición que sintetizó el espíritu del encuentro. Señaló que la inteligencia artificial transformará herramientas, formatos, plataformas y modelos de negocio, pero no reemplazará la función esencial del periodismo.

Según expresó, la IA puede generar respuestas, resumir información o producir textos, pero no puede sustituir la responsabilidad ética, el criterio editorial independiente ni la construcción de confianza con las audiencias.