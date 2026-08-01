Adiós a los sanjuaninos héroes: ya descansan en el Cementerio de Capital

La mañana de este sábado estuvo marcada por la emoción y el silencio de una provincia que acompañó el último recorrido de Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Marcelo Germán Videla, los cuatro funcionarios sanjuaninos fallecidos en la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil.

Luego de la misa de cuerpo presente en la Catedral San Juan Bautista y del responso realizado por los capellanes de la Policía, los féretros fueron retirados del templo para iniciar el cortejo fúnebre que unió la Catedral con el Cementerio de Capital. La salida estuvo acompañada por aplausos de los presentes, mientras familiares, compañeros y vecinos despedían a quienes durante años estuvieron vinculados al servicio y la asistencia de la comunidad.

Los restos llegaron al cementerio tras un cortejo por las instituciones donde las víctimas dejaron su huella. (Foto: DIARIO HUARPE)

La caravana avanzó por las calles de la ciudad escoltada por móviles de las fuerzas de seguridad y acompañada por el sonido de las sirenas. A medida que el cortejo avanzaba, vecinos ubicados a lo largo del recorrido expresaron su respeto con aplausos, gestos de acompañamiento y muestras de dolor.

Uno de los momentos más significativos se produjo cuando el cortejo llegó a las distintas instituciones que formaron parte de la vida profesional de los funcionarios. Allí se realizaron las paradas previstas para rendir honores y reconocer la trayectoria de quienes dedicaron sus años de trabajo a proteger y asistir a los sanjuaninos.

Las postas del homenaje

La primera parada del recorrido fue en la Central de Policía, donde efectivos formaron una guardia de honor y realizaron el saludo institucional al paso de los féretros. El lugar se convirtió en un punto de encuentro para compañeros y autoridades que acompañaron con respeto la despedida.

Luego, la caravana continuó hasta la sede de Protección Civil, institución que tuvo como referente a Carlos Heredia. Allí, integrantes del organismo realizaron un homenaje cargado de emoción, recordando el compromiso y la vocación de servicio que caracterizaron su trayectoria.

El último punto antes del cementerio fue el Cuartel de Bomberos, donde familiares, camaradas y personal de la fuerza rindieron homenaje a Rubén Castro y a los demás funcionarios. Los efectivos, vestidos con sus uniformes de servicio, acompañaron el paso de los féretros con los honores correspondientes.

En cada una de las postas se repitieron escenas de profundo dolor: abrazos entre compañeros, lágrimas contenidas, saludos militares y gestos de despedida. También hubo flores arrojadas al paso de la caravana, como una muestra de afecto y reconocimiento de los sanjuaninos hacia quienes perdieron la vida mientras cumplían una misión oficial.

El cierre en el Cementerio de Capital

Tras completar el recorrido homenaje por las instituciones vinculadas a las fuerzas de seguridad y emergencia, el cortejo llegó finalmente al Cementerio de Capital, donde se realizó la última ceremonia de despedida y el sepelio de los cuatro funcionarios sanjuaninos.

Allí familiares, amigos, autoridades y compañeros participaron del último adiós en un clima de recogimiento, poniendo fin a una jornada atravesada por el dolor y el reconocimiento hacia quienes hicieron del servicio público una vocación.

En el caso de Rubén Castro, jefe del Cuerpo de Bomberos, sus restos serán trasladados posteriormente a Jáchal, su tierra natal, donde descansará junto a sus seres queridos.

Con la llegada del cortejo al cementerio concluyó una despedida que recorrió los lugares más significativos de sus trayectorias y que dejó como imagen final el acompañamiento de toda una provincia hacia cuatro servidores públicos que fueron recordados por su compromiso y entrega.