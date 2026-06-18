

Reconocido no solo por su armónica voz, sino también por su carácter bonachón y su generosidad incondicional, José “Pepe” Sarasúa dejó una huella imborrable en cada rincón donde se entonó una tonada.

La repentina muerte del artista sorprendió en gran parte a la comunidad musical y cultural de la provincia. Sarasúa era una figura entrañable en los circuitos locales.

Aunque su vida laboral transcurrió en el Banco Hipotecario tras recibirse de Técnico, Pepe eligió abrazar la música desde un lugar puramente vocacional y auténtico. "Nunca tuve el valor suficiente para vivir de la música", confesaba con honestidad el artista al cumplir sus 70 años, asumiendo con orgullo que su canto era un don para compartir entre amigos y no un terreno para disputar contratos.

A lo largo de su trayectoria, su voz fue cobijada por las mejores guitarras de la región. En San Juan compartió escenarios y peñas con referentes de la talla de El Negro Villa, Silas Manrique, El Chango Miguel Ángel Yacante, Los Caballeros de la Guitarra, Rolando García Gómez y los Hermanos de la Torre, entre tantos otros. Su talento cruzó las fronteras provinciales, resonando en el emblemático Boliche de Don Miranda en Villa Mercedes junto al Trébol Mercedino, y estrechando lazos en Mendoza con grandes amigos como Jorge Viñas.

Su formación inicial estuvo marcada por el seno familiar: el impulso de su padre —primer tenor—, las lecciones de piano y canto de su madrina Aída Marchese de Poblete (histórica referente cultural de San Juan en Cosquín) y la sabiduría de Don Benicio Bustos, quien le enseñó los secretos para cantar tonadas.

Uno de los mayores orgullos de su carrera fue haber grabado cuatro piezas cuyanas junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, bajo la dirección del maestro José Carril. Miembro activo y vocal de la Academia del Folklore de Cuyo, Sarasúa partió firmando su vida como a él le gustaba definirse: "un criollo pa’ lo que guste mandar".

El último adiós

Los restos de José "Pepe" Sarasúa están siendo velados en las salas de la Cochería San José, ubicada en calle Salta 424 Sur, Capital. El entierro se llevará a cabo este jueves 18 de junio a las 10:30 horas. Los restos recibirán sepultura en el Cementerio "El Palmar", ubicado sobre la Ruta 20, en la localidad de Las Chacritas.