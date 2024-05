Una fuerte polémica se generó en el ámbito del Poder Judicial, lo que trasciende al resto de la sociedad ante la situación económica reinante, tras conocerse el aumento de 25% en el sueldo que la Corte de Justicia, actualmente bajo la presidencia de Marcelo Lima, le otorgó a un grupo de 10 funcionarios judiciales. Se trata de un beneficio concedido a los administradores del Poder Judicial bajo la Acordada N° 31 que, según indicaron fuentes tribunalicias, habrían firmado tres de los seis funcionarios (cinco cortistas y el fiscal general) habilitados para cumplir con este tipo de trámite.

Pero no sólo el cuestionamiento viene de la propia maniobra realizada por los ministros del máximo tribunal judicial, sino que un aspecto aún más grave es que la mencionada acordada no fue publicada en la página oficial del Poder Judicial, en contrario a lo que sí sucede con otros documentos similares. No obstante, en el Acuerdo de Superintendencia N° 22 con fecha del 16 de abril se menciona este escrito al indicar que “por sucesivos acuerdos se designaron a los responsables de la Coordinación y la Administración/Dirección de las Oficinas Judiciales. Asimismo, mediante Acuerdo General N° 31/2024 se les ha reconocido a estos funcionarios un adicional de asignación complementaria”.

Publicidad

Frente a esto y en representación de los empleados de Tribunales, la Unión Judicial emitió un comunicado repudiando el “dietazo fugado de la realidad” e incluso se declaró en estado de alerta y movilización. El secretario general Sebastián López dialogó con DIARIO HUARPE y profundizó que “la Acordada no la quieren dar a conocer, pero sabemos que existe y que da un 25% de aumento de sueldo para los administradores del Poder Judicial”.

La figura de administrador se creó junto con la Oficina Judicial y esto les sacó a los secretarios la función de controlar el despacho y el personal en el juzgado. “Lo que pasa es que es que el secretario antes también redactaba sentencia, proveía en un despacho, cosas que no se están haciendo ahora con esta nueva estructura. Por ejemplo, los administradores ahora controlan mediante cámaras lo que hace el ordenanza en el edificio Jujuy enfocando a las personas en una cuestión que no corresponde. Además, realizan estadísticas que a mí me gustaría que los profesionales dijeran qué opinan con este sistema, porque los que hablan conmigo me dicen que no están conformes”, indicó López.

De acuerdo a la mirada que tienen desde el sindicato, esto va en detrimento de la Ley Orgánica de Tribunales, a la vez que resulta en una contradicción de la Corte, apuntaron. “Los cortistas nos responden que no hay plata para aumentar los sueldos de manera escalonada para que quienes cobran menos reciban mayor porcentaje, pero para beneficiar a 10 personas dentro del Poder Judicial sí tienen ese dinero”, cuestionó el titular de la Unión Judicial.

“La Corte nos dijo que es imposible que un jefe de despacho cobre más que un secretario de Paz. Un jefe de despacho es el fin de la carrera administrativa con el 43% de jubilación y un secretario de Paz es el principio de la carrera de funcionarios con una jubilación de 82% y movilidad. Entonces hay que hacer esta diferencia porque los cortistas están llenos de prejuicios en contra de los trabajadores. Decir que un jefe de despacho cobre más que un secretario de Paz es una ofensa para ellos, pero no que un administrador cobre más que un juez. Incluso, la Corte va en contra de sus propios criterios”, continuó López.

Es que precisamente este último punto es el genera aún más controversia, ya que el aumento del 25% para los administradores llevará su sueldo por encima de los haberes de los magistrados. Si bien no trascendió con precisión el salario que perciben estos funcionarios, porque de acuerdo a la Unión Judicial tampoco se publican las acordadas de aumentos, serían superiores a los $3.000.000 mensuales.

Publicidad

Cabe destacar que los administradores del Poder Judicial ingresaron a través de los mencionados concursos externos a los que llamó la Corte aludiendo que necesitaba personal con un perfil más vinculado a la actividad por fuera de tribunales. Entonces entraron estas personas directamente a cargos de carrera por sobre abogados que quedaron relegados y que cumplían funciones de secretarios y prosecretarios de juzgados.

“Estas personas fueron a parar a estos cargos, algunos quedaron y otros fueron reemplazados. Incluso hubo quienes fueron cambiados de lugar y están cumpliendo funciones de un empleado, pero con el cargo que les otorgaron en una primera instancia, lo cual también es gravísimo. Lo cierto es que estamos viendo cosas en esta Oficina Judicial que perjudican bastante y atentan contra la carrera judicial”, insistió López.

Finalmente, el titular de la Unión Judicial expresó que este tipo de actos ponen en duda la continuidad de la mesa de diálogo porque “si la Corte toma este tipo de decisiones sin pensar cómo pueden caer a los trabajadores del Poder Judicial, es un insulto a ese diálogo y no lo vamos a tolerar”.