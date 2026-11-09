ADN Boca: los 11 surgidos de las Inferiores que salieron campeones

Un total de 11 futbolistas surgidos de las divisiones menores de Boca Juniors sumaron minutos y se coronaron campeones de la tabla anual de la Liga Profesional tras ganarle a Defensa y Justicia en La Bombonera con un tanto agónico de Enner Valencia en el último minuto para lograr el título número 75 de la historia de la institución.

El referente Leandro Paredes cumplió su deseo de volver a levantar un trofeo tras su regreso a la institución donde en su primera etapa había ganado el Apertura 2011 y la Copa Argentina 2012 con Julio César Falcioni como entrenador aunque en esta oportunidad fue el amo y señor del equipo y se destacó en una imagen publicada por las redes oficiales junto a los otros diez formados en el predio que dieron la vuelta olímpica.

Lautaro Di Lollo: el más experimentado de los juveniles. Debutó el 3 de abril de 2024 con Diego Martínez en un partido 0-0 ante Nacional Potosí por la Sudamericana jugando como lateral derecho. De a poco fue asentándose hasta ser el 2 titular del equipo con 22 años respaldado por el Vasco sobre Nicolás Figal. Le convirtió el gol a River para el triunfo en el Superclásico y registra 91 partidos en Primera con 8 goles.

Jagger Herrera: el zaguero de 20 años se consolidó como el compañero de Di Lollo cuando nadie lo esperaba. Debutó ante Recoleta en la Sudamericana y fue titular por primera vez en el triunfo 1-0 ante Lanús en La Bombonera para no salir más. Acumula 15 partidos con la camiseta azul y oro y convirtió el gol del triunfo ante Independiente que resultó clave para la obtención de la corona.

Milton Delgado: otro de los que tienen más rodaje en el mediocampo. Debutó el mismo día que Di Lollo y con Úbeda se afianzó como titular. Este año continuó con su lugar en el equipo y se volvió más importante como la rueda de auxilio de Paredes en el medio teniendo 86 partidos en el club y 1 gol.

Tomás Aranda: una de las grandes apariciones del Xeneize este año. El enganche de 19 años se asentó en la séptima fecha del Apertura en una victoria ante Lanús y desde entonces es una fija en el once titular. Estuvo dos meses afuera por una fractura en el peroné pero volvió en tiempo récord ante Defensa sumando 33 presentaciones, 1 gol y una citación a la Selección Argentina.

Leonel Flores: otra de las apariciones de este año de la misma categoría que Aranda y también citado a la Selección Argentina. Su irrupción fue un pleno del Vasco que le dio su chance ante Sarmiento en la Copa Argentina. Con altibajos el delantero acumula 5 goles y 3 asistencias en 25 partidos disputados.

Dylan Gorosito: Arruabarrena apostó por el chico como lateral suplente derecho tras las salidas de Barinaga y Weigandt. El chico de 20 años había debutado con Martínez en 2024 pero luego no tuvo chances pese a brillar en la Sub-20. Jugó bastante en el inicio del semestre perdiendo terreno luego con Leandro Lozano acumulando 11 partidos en Primera y 5 titularidades en este Clausura.

Matías Satas: el defensor de 19 años es una de las promesas de las inferiores. Juega como central pero en los dos partidos que disputó lo hizo como lateral izquierdo por la ausencia de Malcom Braida para suplantar a Lautaro Blanco siendo titular en el empate 2-2 ante Gimnasia de Mendoza e ingresando en la victoria 3-1 ante Central Córdoba.

Camilo Rey Domenech: el volante central fue uno de los chicos a los que le dio su chance Gago. Este 2026 tanto Úbeda como Arruabarrena lo utilizaron como una alternativa en algunos encuentros jugando 5 partidos en este Clausura con 3 titularidades mientras que en el Apertura tuvo minutos en 2 ocasiones contabilizando 15 presentaciones con 20 años.

Joaquín Ruiz: volante o extremo zurdo de 20 años que también debutó en febrero de 2025 con Gago. Si bien no tuvo minutos este año en Primera al formar parte de la Reserva el Vasco lo llevó al banco de suplentes ante Instituto, Talleres e Independiente.