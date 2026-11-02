Un adolescente de 17 años resultó herido de arma de fuego en una pierna y fue trasladado al Hospital Rawson durante la mañana de este lunes. El joven manifestó que una persona le disparó en el interior del barrio Los Tamarindos, en Chimbas, aunque no aportó datos sobre el presunto agresor ni precisó el lugar del ataque. Su madre decidió no radicar una denuncia.

El episodio se conoció alrededor de las 7.58 de este lunes cuando personal del Comando Urbano recibió un requerimiento a través del sistema Halcón por una emergencia médica en el barrio Los Toneles, en Chimbas. El aviso alertó sobre un menor de edad que presentaba una lesión en una de sus piernas y necesitaba asistencia.

Al llegar al domicilio, ubicado en el sector M, los efectivos entrevistaron al adolescente de 17 años. Durante el contacto con los uniformados, el joven manifestó que había recibido un disparo de arma de fuego en el interior del barrio Los Tamarindos. Según su relato, una persona le efectuó el disparo, aunque evitó brindar más información sobre quién habría participado en el hecho y las causas en las que ocurrió la agresión.

Ante la situación, se solicitó la intervención del servicio de emergencias 107, cuyo personal llegó al lugar para asistir al adolescente. La médica y el enfermero a bordo del interno 110, realizaron el traslado del herido hasta el Hospital Rawson, acompañado por su madre, Violeta Mabel Aracena.

En paralelo, los efectivos realizaron una consulta con el sistema acusatorio para establecer los pasos legales que correspondían. El ayudante fiscal Andrés Ceruti dispuso que se confeccione el acta de primer interventor y que personal de la Comisaría 26ª se traslade hasta el centro de salud para entrevistar a la progenitora del adolescente.

La instrucción fiscal contempló dos posibilidades: si la mujer decidía radicar la denuncia, debían adoptarse las medidas correspondientes por el delito de lesiones y remitirse las actuaciones a la UFI Genérica. En caso contrario, correspondía dejar constancia formal de su decisión de no denunciar.

Finalmente, el oficial ayudante Nahuel Salinas, de la Comisaría 26ª, se presentó en el Hospital Rawson y entrevistó a la madre del menor. La mujer manifestó que no deseaba realizar una denuncia penal, evitando así que avance la investigación para detener al agresor y conocer las causas por la que su hijo fue baleado, por lo que el funcionario tomó la correspondiente abstención de denuncia.

De esta manera, el procedimiento quedó registrado a partir de la intervención policial y de las actuaciones realizadas tras el traslado del adolescente al centro asistencial. Por el momento, el relato del joven constituyó el principal dato sobre las circunstancias del disparo, ya que no aportó información que permitiera identificar al presunto autor del ataque.