Adrián Pallares y Rodrigo Lussich terminarán su sociedad laboral desde 2027, ya que Lussich seguirá conduciendo Intrusos y Pallares debió buscar un nuevo rumbo. La situación generó dudas y preocupación por su futuro en la televisión abierta, hasta que apareció una oferta concreta para seguir en el mismo medio.

La propuesta consistió en encabezar un ciclo vespertino en el espacio que dejará libre Mariana Fabbiani cuando pase a El Nueve con DDM. Pallares aceptó el proyecto y rubricó el acuerdo, aunque el camino previo incluyó un episodio inesperado que llamó la atención dentro del ambiente.

De acuerdo con lo informado por Juan Etchegoyen, el conductor estampó su firma el jueves pero horas antes había entregado su dimisión. De ese modo, pasó de quedar afuera como exempleado a regresar como figura de la emisora en apenas unas horas.

Al detallar cómo se dio el intercambio, el periodista comentó: “Negociación ardua del conductor del canal con la gerencia. Una negociación que lleva dos meses y que finalizó el jueves por la tarde”.

Además, agregó sobre el cierre de las tratativas: “Pero lo que me contaron es que Adrián llegó a un acuerdo. Pidió algunas condiciones y finalmente desde la gerencia le dieron todas las condiciones y firmó contrato para ocupar el lugar que queda vacante de DDM”.

Por último, Etchegoyen dio a conocer el momento más sorpresivo de la charla: “De muy buena fuente me contaron que él fue a la reunión y dijo: ‘Si quieren rescindimos mi contrato’. Después se llegó a buen puerto y terminó firmando. Pero renunció antes de firmar. Llegaron a buen puerto, contrato de 3 años con América”.