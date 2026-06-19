Adrián Ravier rompió el silencio luego de que el Gobierno nacional confirmara su designación como nuevo vocero presidencial. A través de sus redes sociales, el economista agradeció al presidente Javier Milei por la confianza depositada en él y adelantó que asumirá formalmente sus funciones la próxima semana.

"Mi agradecimiento al Presidente por la confianza para otorgarme esta nueva función. Estaré asumiendo la semana próxima y trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del Gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina", escribió.

La publicación fue realizada luego del anuncio oficial difundido por la Vocería Presidencial, donde se confirmó su incorporación al equipo de comunicación de la Casa Rosada.

Ravier llegará al cargo tras desempeñarse como diputado nacional y referente académico vinculado a las ideas liberales. Su desembarco en la Vocería forma parte de una reorganización impulsada por el presidente Milei, que separa la comunicación oficial de la Jefatura de Gabinete.

En el mensaje difundido por el Gobierno, se destacó que la nueva etapa de la Vocería estará enfocada especialmente en explicar los principales indicadores económicos y los resultados de la gestión. El texto sostiene que la Argentina atraviesa una fase de transformación basada en el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la recuperación de distintos indicadores económicos.

La comunicación oficial también señaló que la tarea de Ravier estará centrada en transmitir con claridad los desafíos y avances del programa económico impulsado por el Ejecutivo.

El nuevo vocero cuenta con una amplia trayectoria académica. Es economista, posee una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y un doctorado en Economía Aplicada otorgado por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Además, fue diputado nacional por La Pampa y participó en distintas fundaciones y espacios de formación vinculados al liberalismo económico.

Su designación también tendrá consecuencias en el Congreso. Al asumir en la Casa Rosada, dejará vacante su banca en la Cámara de Diputados, que será ocupada por Martín Matzkin, dirigente cercano a Patricia Bullrich y actual funcionario del Ministerio de Seguridad.

La decisión de nombrar a Ravier fue adoptada directamente por Milei y se produce en medio de cambios en la estrategia comunicacional del Gobierno. Con este esquema, Manuel Adorni continuará al frente de la Jefatura de Gabinete, pero dejará de ejercer el rol de vocero presidencial.

De esta manera, la administración nacional busca diferenciar ambas funciones y concentrar la comunicación pública en una figura especializada en economía, área que el Gobierno considera central para la etapa que viene.