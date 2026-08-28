Adrián Suar confirmó que pronto se postulará para presidente de Boca

Adrián Suar, figura central del espectáculo nacional como actor, productor y gerente de programación de Eltrece, protagonizó una profunda charla con el periodista Luis Novaresio en el canal de cable A24. Durante este encuentro, el referente de la pantalla chica analizó desde su óptica el complejo vínculo que existe históricamente entre los gobiernos de turno y los medios de comunicación en el país.

Frente a la constante tensión entre el poder político y el trabajo de la prensa libre, el productor fue sumamente categórico al expresar que "Generalmente todos los que han intentado ir tan fuerte contra los medios, contra los periodistas, la historia dice hasta ahora, que pasarán 22 meses, 32, 29... y no se puede" en referencia a la imposibilidad de silenciar el trabajo de los comunicadores.

Suar reconoció que las críticas de los medios de comunicación suelen desatar fuertes reacciones y malestar en quienes ocupan el vértice del poder público, pero remarcó que las gestiones gubernamentales eficaces siempre trascienden las opiniones. Al respecto, el empresario describió que "Puedo entender que, en el vértice del poder, te enloquezca que hablen mal de vos. Pero a la gestión buena no le gana nadie", cerrando su razonamiento con una conocida y contundente premisa que sostiene que "Hecho mata opinión".

Su fuerte interés por los asuntos públicos y las problemáticas nacionales abrió inmediatamente el interrogante sobre una futura participación activa en el ámbito partidario tradicional o en cargos de dirigencia deportiva. Al respecto, el productor reconoció su afinidad con la actividad, admitiendo que "La política me encanta. Yo soy un hombre político, me encanta", aunque descartó postularse en lo inmediato por considerar que no dispone del talento necesario para ese campo.

En ese sentido, confesó que "Si yo tuviese el talento para hacer política, en un momento de mi vida me encantaría, pero no tengo ese talento", añadiendo que prefiere resguardar su trayectoria antes de exponerse públicamente debido a que "me construí mucho para ser más o menos una persona que construya un nombre" a lo largo de su carrera.

Asimismo, Suar advirtió sobre la importancia de la gestión real y cuestionó la idealización de las funciones públicas o dirigenciales. De manera honesta, el gerente opinó que "A veces hay que tener cuidado quiénes son los que van... te puede gustar la política y no saber gestionar. Y Boca no creo que sea para mí. Me encantaría por el amor que le tengo a Boca y le podría aportar".

A pesar de dudar inicialmente sobre su desembarco en la conducción de la institución deportiva, el entrevistado no cerró de forma definitiva la posibilidad de postularse a la presidencia en el futuro y deslizó con humor que "No descarto en algún momento de mi vida. Si se aliñaran todos los planetas, decir 'ahora se da'".

Durante la entrevista, el productor también rindió un cálido homenaje a figuras emblemáticas del espectáculo nacional, deteniéndose especialmente en la trayectoria de Moria Casán y Mirtha Legrand. Sobre el proceso de realización de la serie dedicada a Casán y la resiliencia de la diva frente a las vicisitudes de la vida, destacó que "Se cae y se levanta. Y es una laburante, es una buena mujer. Quedan pocas en la Argentina como Mirtha".

En cuanto a la histórica conductora de los almuerzos, el entrevistado ponderó su increíble vigencia y vitalidad de cara al próximo cumpleaños que celebrará el año entrante, calificándola de "Única por varias cosas. Obviamente, la edad que va a cumplir, todos sabemos que va a cumplir un número importante el año que viene. Y sigue haciendo el programa, está presente y sigue manteniendo algo... le brillan los ojos de pilla".

No obstante, Suar vislumbró con cierta nostalgia el cierre de una época gloriosa para la pantalla tradicional al referirse al recambio generacional y a figuras de la talla de Susana Giménez, advirtiendo que "Son de una generación de la televisión, unas décadas muy grandes que me parece que está terminando una etapa por la cuestión de edad y por la cuestión del cambio que formaron muchos de la televisión argentina".

En sintonía con las nuevas tecnologías de la comunicación y el auge de los streamers digitales y plataformas lideradas por referentes como Nico Occhiato o Migue Granados, adoptó una postura sumamente receptiva pero prudente al señalar que "Nunca me peleo con lo nuevo que viene. No me gusta tener ese rol de ser un opinólogo. Eso está bien, eso está mal. Algunos me gustan más, otros menos. Es una moda, hay que ver dentro de tres años quién queda, como pasa en todo, a dónde muta eso".

El productor valoró de forma positiva el desempeño de los nuevos talentos del entorno digital, aunque aclaró que aún no vislumbra un fenómeno tan disruptivo que sacuda por completo el statu quo tradicional de la comunicación al afirmar que "No vi algo yo que diga: a la mierda lo que apareció. Y son buenos, ¿eh? Nico me gusta, Migue me gusta, hay varios que son buenos".

El futuro de la ficción nacional y los desafíos para concretar su regreso a la televisión abierta también formaron parte de la agenda del mano a mano. Al repasar sus proyectos para soportes virtuales y su permanente labor, el creador señaló que "Yo hago ficción, hago ficción para las plataformas".

De cara a la pantalla tradicional, analizó las dificultades económicas actuales indicando que "Quiero ver de qué manera volver y que entre todos repensamos cómo podemos volver. Hay cosas que no se pueden. Es difícil, por más que haya buena voluntad", aunque se mostró esperanzado de encontrar soluciones a largo plazo al enfatizar que "Son 27 años con la ficción, te imaginás. O 28. En algún momento yo creo que le vamos a encontrar la vuelta".

La actividad laboral del productor continúa con paso firme en múltiples proyectos de teatro, cine y televisión. En la pantalla grande, Suar presentará junto a Guillermo Francella la película Un funeral y medio, marcando la primera colaboración cinematográfica que junta a ambos actores. En el ámbito teatral, protagoniza actualmente la comedia Sottovoce junto a Carla Peterson, Lorena Vega y Fernán Mirás.

Asimismo, confirmó el inicio de conversaciones formales con Nicolás Repetto para la realización de un programa de juegos. Sobre estas negociaciones, el programador adelantó que "Estamos hablando con Nicolás" con el firme propósito de poner al aire "un Repetto auténtico" en los próximos meses, mientras continúa su labor tras protagonizar junto a Natalia Oreiro el largometraje Yo, Narciso para la prestigiosa compañía cinematográfica The Walt Disney Company Argentina.