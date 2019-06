Adrián Suar reveló que le ofrecieron un cargo político: ¿Cuál es y por qué se niega?

Adrián Suar reveló que le ofrecieron un cargo político. Adrián Suar reveló que le ofrecieron un cargo político.

Polka cumplió 25 años y en el marco de la celebración, Adrián Suar (51) y GENTE tuvieron un mano a mano con revelaciones inéditas sobre el éxito, las pasiones, los amores y las experiencias del “hombre-ficción” de la televisión argentina.

Entre tanto, el dueño de la productora líder y director de programación de eltrece, contó que recibió una ofrecimiento para lanzarse como candidato político.

“Me ofrecieron la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“, dijo Adrián. “Pero no tengo ni vocación ni talento para la función pública que tantos buscan con desesperación y lo asumen con total felicidad aún sabiendo que no es fácil, que insume resignación, que hay mucha gente dependiendo de tu habilidad. Y para hacer ´la escena´ de ´voy a la política´, y resultar un queso… ¡No!”, señaló. “Una cosa es tener popularidad para ser seguido y otra es conocer del Estado, saber realmente. Y eso se forma, se educa desde estudiante”.

Además, y en referencia al “acto de valentía”, que supone producir al nivel de Argentina, tierra de amor y venganza (eltrece), Suar habló respecto a si se siente desilusionado con el Gobierno actual. Y esto dijo:

“Yo sigo creyendo en la Argentina. Porque soy fanático de mi país. Conozco a Mauricio desde mucho antes de la política, siempre le deseé lo mejor. Y, si bien nunca me gustó la gestión anterior, tenía ganas de verlo ganar. Sí, claramente no fueron sus mejores cuatro años a nivel económico. De todos modos siento que somos demasiado mezquinos en este país. A la política argentina le hace falta un gran acto patriótico. Que cien políticos de todas las áreas, cualquiera sea el partido, tengan intención real de llegar a un acuerdo. No lograr consenso y aunar fuerzas al menos por diez temas que nos afecten a todos es un gran gesto de cinismo”.

