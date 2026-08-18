Pasaron 14 años desde el estreno de Avenida Brasil, pero el personaje de Carminha continúa asociado a la actriz brasileña Adriana Esteves, quien a los 56 años mantiene una destacada trayectoria en televisión. La ficción volvió a emitirse en 2026 y ya tiene una continuación prevista para 2027, con Esteves nuevamente como la icónica villana.

Después del fenómeno de Avenida Brasil, la actriz continuó trabajando en distintas producciones de Globo. Participó en Justicia, Segundo Sol, Amor de Mãe, Os Outros y Mania de Você, además de recibir dos nominaciones al Emmy Internacional como mejor actriz, en 2011 y 2017.

Carminha, el personaje que marcó su carrera

En 2012, Esteves interpretó a Carmen Lucía “Carminha”, una mujer ambiciosa, manipuladora y capaz de hacer cualquier cosa para conservar su posición. Su historia estuvo atravesada por las mentiras, los engaños y el enfrentamiento con Nina, interpretada por Débora Falabella.

La combinación de drama, humor y exageración convirtió a Carminha en una de las villanas más recordadas de la televisión brasileña. Su enfrentamiento con Nina fue uno de los principales ejes de la novela, junto con sus secretos, su relación con Max y sus engaños a Tifón.

El personaje mantuvo su popularidad incluso años después del final de la ficción. En 2026, Globo lanzó Original Carminha, una producción de videos cortos dedicada a algunos de los momentos más emblemáticos de la villana.

La carrera de Adriana Esteves después de Avenida Brasil

Lejos de quedar limitada a aquel papel, Esteves asumió nuevos desafíos. En 2015 participó de Felizes para Sempre? y Babilônia. Al año siguiente protagonizó Justicia, producción que le valió otra nominación al Emmy Internacional.

Más tarde interpretó a Laureta en Segundo Sol y fue una de las protagonistas de Amor de Mãe. En 2024 regresó al horario central de Globo con Mania de Você, donde interpretó a Mércia.

La actriz reconoció que el peso de Carminha todavía está presente en su carrera y que cada nuevo trabajo junto al autor João Emanuel Carneiro, creador de Avenida Brasil, genera expectativas por un posible regreso de la villana.

Carminha volverá en 2027

La secuela de Avenida Brasil ya fue aprobada y está prevista para 2027. João Emanuel Carneiro volverá como autor y Adriana Esteves aceptó interpretar nuevamente a Carminha.

La nueva historia retomará el universo del barrio del Divino años después del final original y tendrá a la villana nuevamente como uno de sus personajes centrales. Según lo trascendido, su trama combinará elementos de redención y venganza.

El desenlace de la primera novela había mostrado un cambio en Carminha, quien pagó por sus delitos, dejó atrás la vida de lujos y regresó al basural donde había pasado parte de su infancia. Ahora, 14 años después del fenómeno original, el personaje volverá a la pantalla.