Las Águilas volvieron a demostrar su jerarquía en el Mundial de hockey sobre patines de Asunción 2026. La Selección Argentina Senior femenina goleó 4 a 0 a Italia en las semifinales y consiguió el pasaje a la gran final, donde volverá a enfrentarse con España. Tras el triunfo, Adriana Soto, autora de dos goles, dialogó en exclusiva con GRUPO HUARPE, a través del enviado especial Maximiliano Maldonado, y anticipó el duelo decisivo por el título mundial.

"Siempre, siempre hay revancha. Ya nos enfrentamos antes, toca ahora corregir algunos errores y mañana dar la vida como siempre", expresó Soto, en referencia a España, selección que derrotó a Argentina por 7 a 1 durante la fase de grupos. La jugadora sanjuanina dejó en claro que el plantel buscará aprovechar esta nueva oportunidad para quedarse con el campeonato.

En cuanto al desarrollo del encuentro, Argentina mostró su superioridad desde los primeros minutos y logró imponer su juego ante un conjunto italiano que intentó resistir los ataques. Con Adriana Soto como una de las protagonistas, Las Águilas encontraron los espacios para generar situaciones de peligro y comenzaron a construir una victoria que las depositó entre las dos mejores selecciones del mundo.

La contundencia argentina se reflejó en el marcador con los dobletes de Adriana Soto y Gimena Gómez, quienes marcaron los cuatro goles del encuentro. Pese a la resistencia de la arquera italiana, el seleccionado dirigido por Darío Giuliani mantuvo el control del partido y consiguió sostener la ventaja hasta el cierre.

Al analizar el triunfo, Soto reconoció que Italia representaba un desafío importante por la calidad de sus jugadoras. "La verdad que era un partido duro, tienen muy buena arquera, tienen jugadoras buenas también. Sabemos que cada partido es como una final y nada, lo supimos trabajar", sostuvo.

Además, destacó que la clasificación es el resultado de varios meses de preparación y del compromiso de todo el plantel. "Yo creo que también es fruto del trabajo que venimos haciendo hace meses. Entonces, cada una ha sabido lo que tenía que hacer, corrigiendo errores", explicó.

Con la clasificación asegurada, Las Águilas tendrán por delante el desafío más importante del torneo: enfrentar nuevamente a España, la selección que las superó con contundencia en la primera fase. Esta vez, Argentina buscará cambiar la historia y conquistar el título mundial en Paraguay.