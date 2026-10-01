Adultos mayores y deporte en San Juan las opciones para mantenerse activos

En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora este jueves 1 de octubre, los Juegos Nacionales de Adultos Mayores que se desarrollan en San Juan permiten poner el foco en la importancia de que las personas mayores mantengan una vida activa a través del deporte.

Más de 1.400 participantes de 19 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llegaron a la provincia para participar de una competencia que reúne 11 disciplinas. Pero detrás de los resultados y las medallas hay otro objetivo: promover la actividad física, el encuentro y la integración entre personas mayores.

Durante una entrevista, el subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara, destacó en Te lo Tengo que Decir! de HUARPE TV precisamente ese aspecto de los Juegos. Según explicó, muchos participantes encuentran en el deporte una actividad que pasa a formar parte de su vida y que les permite encontrarse periódicamente con sus pares.

“Más allá de lo deportivo, de querer lograr una medalla, un podio, un triunfo, no dejan de disfrutar un solo segundo”, sostuvo Lara, quien remarcó que durante estos encuentros las personas mayores también comparten comidas, mates, conversaciones y experiencias y generan nuevas amistades.

La importancia no está solamente en mantenerse en movimiento. La práctica deportiva también funciona como un espacio de socialización. En ese sentido, el funcionario señaló que muchas personas que quizás nunca habían realizado una actividad física comenzaron a hacerlo en la adultez mayor y hoy lo incorporaron como parte de su rutina.

Hay actividades para diferentes condiciones

Uno de los puntos destacados por Lara es que no existe un único perfil de adulto mayor que pueda practicar deporte. Hay disciplinas competitivas y recreativas que permiten adaptar la actividad a las posibilidades de cada persona.

Durante los Juegos, por ejemplo, participan personas de más de 70 y 80 años. El funcionario mencionó el caso de competidores de 78 y 76 años que disputaron un partido de tenis, además de Jorge Ochi, de 84 años, presentado durante la entrevista como campeón nacional del año pasado.

“Hay siempre un deporte para que haga una persona”, resumió Lara.

La propia Secretaría de Deporte de San Juan mantiene programas destinados a personas mayores durante todo el año. El programa Adultos Saludables está dirigido a mayores de 55 años y contempla actividad física, deportes adaptados y propuestas recreativas. Entre las opciones figuran tenis, pádel, caminatas saludables, bailoterapia, natación, yoga, gimnasia de bajo impacto, juegos de mesa, senderismo, Newcom, tejo, sapo, tenis de mesa y habilidades motoras.

Dónde pueden hacer deporte los adultos mayores en San Juan

Además de los Juegos Nacionales que se desarrollan esta semana, la provincia cuenta con propuestas permanentes a través de la Secretaría de Deporte.

El programa Adultos Saludables funciona mediante actividades en distintos departamentos. Para conocer los lugares y horarios disponibles, la Secretaría indica que se puede consultar en la Dirección de Deportes en la Comunidad, ubicada en Mitre 15 Este, tercer piso, Ciudad de San Juan, de lunes a viernes de 8 a 13. También informa el teléfono 264-4427253.

Entre las actividades disponibles se encuentran:

Natación

Tenis y pádel

Newcom

Tejo

Sapo

Tenis de mesa

Ajedrez y otros juegos de mesa

Caminatas saludables

Senderismo y trekking

Yoga

Gimnasia de bajo impacto

Bailoterapia

Habilidades motoras

Actividades recreativas

Además, el programa provincial contempla el trabajo con clubes y centros de jubilados. El Plan Estratégico de San Juan registra un Club del Adulto Mayor con distintas disciplinas, ligas deportivas y actividades recreativas, entre ellas yoga, pádel, orientación, caminatas, trekking, sapo, tejo, Newcom, juegos de mesa y natación.

Los Juegos muestran las posibilidades

La competencia nacional que tiene a San Juan como sede hasta este viernes 2 de octubre permite observar en la práctica algunas de esas alternativas.

Las 11 disciplinas están distribuidas en cuatro escenarios: el Velódromo Vicente Alejo Chancay, donde se realizan tenis de mesa, ajedrez, sapo, truco y tejo; el Club Hispano, con tenis, pádel, Newcom y Circuito de Habilidades Motrices; el Parque de Mayo, destinado a orientación; y El Almendro Sport, donde se desarrolla natación.

La variedad también demuestra que practicar deporte en la adultez mayor no necesariamente implica competir a alto nivel. Hay disciplinas individuales, grupales, juegos de estrategia, actividades acuáticas, caminatas y propuestas orientadas al desarrollo de las habilidades motrices.

Para Lara, el desafío es que estas posibilidades no queden concentradas solamente en un evento nacional. Durante la entrevista sostuvo que la provincia debe continuar preparándose porque la demanda de espacios deportivos para adultos mayores irá creciendo. “Nos tenemos que preparar y entender qué significa el deporte, y más a esta altura de la vida”, afirmó.

La experiencia de estos Juegos pone así en primer plano una cuestión que excede la competencia: mantenerse activo después de los 55 o 60 años puede significar no solamente hacer ejercicio, sino también sostener vínculos, incorporar nuevas actividades, tener objetivos y encontrar espacios de encuentro con otras personas.