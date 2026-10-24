La Organización Meteorológica Mundial (OMM) emitió una advertencia global en su última actualización climática —publicada el 20 de octubre de 2026— en la que señala que el fenómeno meteorológico de “El Niño” se intensificará notablemente durante los próximos meses.

De acuerdo con el organismo, el evento alcanzará una magnitud “sin precedentes” y modificará los patrones de temperatura y precipitaciones en diversas regiones del planeta durante el trimestre comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

El factor climático central detrás de este escenario es el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Los registros muestran que las anomalías en la región Niño 3.4 escalaron de manera sostenida entre julio y septiembre de 2026, pasando de 2 °C por encima del promedio en julio a 2,8 °C en septiembre.

La perspectiva climática para noviembre, diciembre y enero anticipa una probabilidad elevada de temperaturas por encima de los valores habituales en buena parte de las superficies continentales.

En el hemisferio norte, la señal cálida abarca amplias zonas de África, el sur de Europa, la península arábiga, el subcontinente indio y Asia oriental. También comprende sectores de América del Norte, América Central, el Caribe y el Ártico.

En el hemisferio sur, el informe identifica una marcada probabilidad de temperaturas superiores a las normales en África y en América del Sur, particularmente en la franja comprendida entre el ecuador y los 30 grados de latitud sur. Para Australia, la tendencia cálida prevista es moderada.

En las regiones tropicales, el pronóstico también indica una mayor probabilidad de temperaturas superiores a las habituales, en línea con el patrón climático asociado a un episodio fuerte de El Niño.

El organismo, no obstante, advierte que la intensidad de estas señales varía según la región. En algunas áreas, la coincidencia entre los modelos es elevada, mientras que en otras las proyecciones presentan mayor incertidumbre.

Lluvias en América del Sur

Las perspectivas de precipitaciones muestran un escenario heterogéneo en el continente. Según la OMM, la mayor probabilidad de lluvias por debajo de lo normal se concentra en el norte de América del Sur y se extiende hacia el sur hasta aproximadamente los 15 grados de latitud sur.

En contraste, el sudeste de América del Sur presenta una señal de precipitaciones superiores a los valores habituales durante el trimestre analizado. Más hacia el sur, la tendencia vuelve a invertirse: el extremo austral del continente aparece entre las regiones con mayor probabilidad de registrar lluvias por debajo de lo normal.

Este patrón supone que las condiciones no serían uniformes en toda la región. Mientras algunas zonas podrían recibir más precipitaciones que las habituales para la época, otras tendrían una mayor probabilidad de atravesar un período relativamente seco.

Para la Argentina, la proyección sobre el sudeste sudamericano resulta especialmente relevante, aunque el informe global no ofrece un pronóstico detallado por provincia ni permite establecer por sí solo qué localidades recibirán más o menos lluvia. La ubicación exacta de las áreas afectadas y la evolución de las condiciones deberán evaluarse a partir de los pronósticos regionales y nacionales.

La OMM también prevé una señal débil de precipitaciones superiores a lo normal en Europa, mientras que en África las perspectivas varían entre regiones. En el Cuerno de África, por ejemplo, aumenta la probabilidad de lluvias por encima del promedio, mientras que en sectores del sur del continente aparece una tendencia débil a precipitaciones inferiores a las habituales.