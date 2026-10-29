La Dirección Nacional de Vialidad (9° Distrito San Juan) emitió este jueves 29 de octubre, a las 19 hs., un reporte oficial de carácter urgente tras las inclemencias climáticas que afectan distintos corredores viales de la provincia.

Las autoridades solicitaron a los conductores extremar los cuidados al circular por las rutas nacionales, especialmente en las zonas cordilleranas y del norte mendocino y sanjuanino golpeadas por precipitaciones y caída de granizo.

De acuerdo con el informe oficial actualizado, el estado de los principales trazados provinciales es el siguiente:

Ruta Nacional 150 (Rodeo - Jáchal / Rodeo): Transitable con mucha precaución. Se registran lluvias persistentes y caída de granizo en diversos sectores del trayecto.

Ruta Nacional 149 (Iglesia): Transitable con precaución debido a la presencia de lluvias en la zona de montaña.

Ruta Nacional 40 Norte: Transitable con normalidad. Presenta cielo despejado en gran parte del tramo, aunque se solicita mantener la atención ante eventuales variaciones climáticas locales.

Resto de las Rutas Nacionales: Transitan por el momento sin novedades de corte, aunque se monitorean de forma constante.

Recomendaciones preventivas

Frente a la presencia de agua y humedad sobre la calzada, el organismo vial emitió una serie de medidas de seguridad obligatorias para evitar siniestros. En primer lugar, se ruega evitar el tránsito nocturno en los tramos afectados por el temporal debido a la drástica reducción de la visibilidad.

Asimismo, se exige a los automovilistas reducir la velocidad para evitar la pérdida de control del vehículo por hidroplaneo, ampliar la distancia de seguridad con el rodado precedente, circular con luces bajas encendidas (y antiniebla en caso de ser necesario) y acatar de manera estricta la señalización transitoria y las indicaciones brindadas por el personal de Vialidad Nacional y las fuerzas de seguridad presentes en la calzada.