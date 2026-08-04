La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan lanzó una advertencia a las familias ante la venta del Squeezy Dumpling, también conocido como Squishy Dumpling, un juguete antiestrés que se volvió popular entre niños y adolescentes. La advertencia cobra especial relevancia en la antesala del Día del Niño.

El producto quedó bajo la lupa luego de que se denunciaran concentraciones de benceno superiores a los límites permitidos y se iniciara un procedimiento para retirarlo del mercado argentino. Desde la entidad recomendaron a los consumidores extremar los cuidados y adquirir estos productos únicamente en jugueterías y comercios legalmente habilitados.

El presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, Marcelo Quiroga, recordó que se encuentra vigente un Alerta de Seguridad Infantil y Advertencia Sanitaria emitido a nivel nacional. Según explicó, el principal riesgo estaría relacionado con la posible presencia de benceno en concentraciones superiores a las autorizadas.

El producto está diseñado para ser manipulado constantemente con las manos, por lo que la exposición podría producirse mediante contacto directo con la piel o inhalación, incluso sin que exista ingesta.

Qué irregularidades detectaron

La alerta surgió luego de que la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) solicitara el retiro inmediato del producto tras conocerse análisis que detectaron elevados niveles de benceno. El mismo juguete ya había sido retirado de la comercialización en el Reino Unido por motivos similares.

Además del posible riesgo químico, la denuncia presentada ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial señala presuntos incumplimientos de distintas exigencias previstas por la normativa argentina.

Entre las irregularidades mencionadas figuran la ausencia del Marcado de Conformidad, la falta de identificación del importador y la inexistencia de advertencias de seguridad en castellano.

La presentación fue realizada en el marco del Decreto N.º 274/2019 de Lealtad Comercial y derivó en actuaciones por parte del organismo nacional.

El Squeezy Dumpling, según la denuncia, se comercializa tanto en plataformas digitales como en comercios físicos de distintas provincias, por lo que las autoridades notificaron a organismos provinciales para reforzar las tareas de fiscalización.

Qué recomiendan a la hora de comprar juguetes

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan recomendaron comprar juguetes únicamente en comercios habilitados y verificar que los productos tengan el etiquetado oficial correspondiente, código de barras o código QR.

Estos elementos permiten comprobar que el producto cuenta con las certificaciones técnicas y cumple con las normas de seguridad e inocuidad exigidas en el país.

Mientras avanza el procedimiento nacional para retirar el Squeezy Dumpling de la comercialización, las autoridades buscan evitar que continúe su venta y reducir los riesgos para los consumidores, especialmente niños y adolescentes, que son los principales usuarios del producto.