Advierten no recolectar ni consumir hongos silvestres si no se los sabe reconocer

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Servicio de Toxicología del Hospital de Niños de la ciudad de La Plata recomendó hoy "no recolectar ni comer hongos si no son expertos en reconocerlos", y aclararon que, si bien la especie tóxica Amanita, que terminó con la vida de un cordobés días atrás crece en zonas cálidas, húmedas y de pinos, "no es regla ni habitual" que abunde en territorio bonaerense.



"Hongos de este tipo, como el que consumió el turista cordobés y le causó la muerte, existen en zona de robles o pinos como Pinamar. En la ciudad de La Plata no es habitual, el último caso letal fue en el año 2008, una familia de Villa Elisa fue a recolectar al Parque Pereyra, los comieron y fallecieron. Luego no hubo más consultas, por lo menos de este hongo", explicó hoy a Télam la jefa del Servicio de Toxicología del Hospital de Niños Sor María Ludovica, Adriana Aguierre Céliz, que además recibe consultas y asesoramiento a todo el país.



Se trata del hongo Amanita Phalloides, que es tóxico y puede llegar a ser mortal dependiendo de la cantidad ingerida, cuyo consumo provocó este martes la muerte de un hombre de 36 años en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, donde vacacionaba.



Para la especialista, si bien Buenos Aires no es una zona en la que abunde esta especie, es necesario reforzar las recomendaciones y precauciones y "no entrar en pánico", a partir de la difusión de este caso.



Ante ello, en la página del servicio subieron varios artículos en los que recomiendan cómo tratar los hongos silvestres, datos sobre la intoxicación alimentaria y aconsejan no ingerir ningún hongo si no se detecta cuál es su tipo.



"La idea es recomendar a la gente que no recolecte ni coma hongos si no son expertos en reconocerlos. Si un paciente por accidente come y comienza a las horas con vómitos y diarrea tiene que consultar urgente" a un médico, acotó Aguirre Céliz.



"Si el consumidor fuera un niño o niña, que por accidente arrancó un hongo y lo comió, también consultar urgente porque hay un test que se llama test de Meixner, que se hace con el hongo para saber si tiene amanitina, y que podemos predecir si es o no del género mortal", explicó la doctora.



Por otro lado, aclaró que "ningún tóxico te mata en seis minutos, salvo el monóxido o el gas de cianuro", y precisó que, con este hongo, "tardan entre seis y doce horas en aparecer los primeros síntomas".



En relación a los hongos más comunes en la zona, que tienen toxicidad leve, Aguierre Céliz dijo que provocan vómitos y diarrea.



"Por las dudas, siempre hay que consultar, pero es necesario aclarar que, los que salen en los jardines después de mucha lluvia, no son tóxicos", especificó.