La visita del papa León XIV a la Argentina reunió a multitudes de peregrinos y despertó una advertencia sanitaria internacional por el sarampión. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió extremar las medidas de prevención ante el riesgo de propagación de la enfermedad durante encuentros religiosos masivos, una recomendación que también resulta relevante para los más de 8.000 sanjuaninos que estaban registrados para viajar a las celebraciones, principalmente en Córdoba.

Según el último informe de la OPS, publicado el 6 de noviembre, América registró 57.666 casos confirmados de sarampión y 81 muertes en 17 países y territorios entre enero y el 31 de octubre de 2026. Los contagios se multiplicaron por 4,7 respecto del mismo período del año anterior.

El organismo calificó como muy alto el riesgo regional de propagación en el contexto de eventos religiosos multitudinarios. Sin embargo, esta advertencia no significa que los asistentes se hayan contagiado: hasta el momento de esta consulta, no se encontró información oficial que confirme casos asociados a peregrinos sanjuaninos que participaron de la visita papal.

Por qué la visita del Papa generó una advertencia

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede transmitirse por el aire, incluso antes de que la persona infectada presente las características manchas en la piel.

Por ese motivo, la OPS advirtió que las celebraciones masivas, los viajes en colectivo, las terminales y los alojamientos compartidos pueden facilitar la circulación del virus si participa alguna persona infectada.

La visita del Papa a la Argentina se desarrolló del 8 al 11 de noviembre y convocó a fieles de distintas provincias y países. Desde San Juan, más de 8.000 personas estaban registradas para asistir a las celebraciones, según la información difundida previamente por DIARIO HUARPE.

El Ministerio de Salud de la Nación también emitió el 27 de octubre una comunicación epidemiológica para reforzar la vigilancia y la vacunación ante el ingreso de peregrinos procedentes de países con circulación del virus.

Qué síntomas deben vigilar los sanjuaninos

La OPS recomendó que quienes participaron en las concentraciones religiosas permanezcan atentos a posibles síntomas durante las semanas posteriores al regreso.

Entre las principales señales se encuentran fiebre, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos y manchas o erupciones en la piel.

Ante síntomas compatibles, se recomienda evitar reuniones y lugares concurridos, utilizar barbijo y buscar atención médica, informando los lugares visitados y la participación en eventos multitudinarios. Siempre que sea posible, conviene avisar al establecimiento sanitario antes de concurrir.

La advertencia busca facilitar la identificación temprana de posibles casos y evitar nuevos contagios. No implica que todas las personas que viajaron deban aislarse o realizarse estudios si no presentan síntomas ni tuvieron una exposición conocida.

La vacunación, principal medida de prevención

La principal herramienta para prevenir el sarampión es la vacuna triple viral, incluida de manera gratuita en el Calendario Nacional de Vacunación.

Desde 2026, la primera dosis se aplica a los 12 meses y la segunda entre los 15 y 18 meses para los niños nacidos desde el 1 de julio de 2024. Los nacidos entre enero de 2021 y junio de 2024 mantienen la segunda dosis en el año en que cumplen cinco años.

Los adolescentes y adultos deben acreditar dos dosis de vacunas con componente contra el sarampión aplicadas después del primer año de vida. Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes según las recomendaciones nacionales.

En San Juan, quienes desconozcan su situación pueden acercarse a los vacunatorios públicos para revisar su carnet y completar las dosis que correspondan.

La advertencia internacional no confirma un brote en la provincia, pero refuerza la importancia de mantener los esquemas completos y consultar rápidamente ante síntomas compatibles, especialmente después de participar en encuentros multitudinarios.