Vialidad Nacional informó que todas las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables con precaución, aunque varios tramos presentan condiciones que pueden dificultar la circulación durante las primeras horas del día.

Según detalló el organismo, en distintos sectores existe posibilidad de encontrar calzadas congeladas y bancos de niebla aislados durante la madrugada y la mañana. Estas condiciones tenderán a mejorar y la niebla se irá disipando a lo largo de la jornada.

Entre los corredores que requieren especial cuidado se encuentra la Ruta Nacional 149, tanto en el tramo correspondiente a Calingasta como en el sector de Iglesia. También se pidió precaución en la Ruta Nacional 40 Norte, entre San Juan y Jáchal, y en el tramo comprendido entre Huaco y el límite con La Rioja.

La recomendación alcanza además a la Ruta Nacional 150, en los tramos Jáchal-Rodeo y Jáchal-Ischigualasto, donde también puede registrarse la presencia de hielo o niebla en las primeras horas.

En la Ruta Nacional 141, que conecta San Juan con La Rioja, la advertencia está vinculada principalmente con la posibilidad de bancos de niebla. En tanto, la Ruta Nacional 40 Sur, en la conexión entre San Juan y Mendoza, se encuentra transitable con precaución.

La misma recomendación rige para la Ruta Nacional 20, en la conexión San Juan-San Luis, y para la Ruta Nacional 153, en el tramo Pedernal-Los Berros.

A estas condiciones se suma la Ruta A014, correspondiente a la Avenida de Circunvalación, donde Vialidad Nacional también solicitó circular con precaución.

Mientras tanto, personal y equipos de Vialidad Nacional se encuentran desplegados en los distintos corredores de la provincia para realizar tareas de mantenimiento de la red vial y controles de inspección.

Desde el organismo remarcaron la importancia de extremar los cuidados al circular por los sectores señalados, especialmente durante las primeras horas de la jornada, cuando las bajas temperaturas y la presencia de niebla pueden reducir la visibilidad y generar condiciones resbaladizas sobre la calzada.