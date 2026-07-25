El crecimiento de la actividad minera en San Juan abre nuevas oportunidades laborales para los habitantes de Iglesia, aunque todavía persisten desafíos vinculados a la capacitación, la inserción de jóvenes profesionales y el acceso a puestos calificados. Así lo afirmó María Sol Silva, licenciada en Recursos Humanos del municipio iglesiano, durante una entrevista con HUARPE TV.

Según explicó, uno de los principales obstáculos que enfrentan los jóvenes del departamento es la falta de formación específica para acceder a cargos de mayor responsabilidad dentro de la industria.

"Si bien tienen todo el potencial y las ganas de insertarse en las operadoras, existe una brecha de falta de capacitación", señaló.

La profesional indicó que actualmente gran parte de los trabajadores iglesianos se desempeña en tareas de mano de obra no calificada, aunque destacó que la participación en puestos técnicos y profesionales comenzó a crecer en los últimos años.

"Se están egresando muchos iglesianos que se han venido a estudiar a la Capital de San Juan, así como también en estudios que se dictan de manera híbrida", afirmó.

Más empleo calificado

Silva consideró que el desafío no pasa únicamente por generar puestos de trabajo, sino por crear condiciones para que los habitantes de Iglesia puedan desarrollar una carrera dentro de la industria.

En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer la formación en áreas vinculadas a salud, seguridad y especialidades técnicas, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los trabajadores locales.

También invitó a las operadoras y contratistas mineras a ampliar la búsqueda de personal profesional dentro de las comunidades cercanas a los proyectos.

"Existe personal iglesiano calificado para poder ingresar dentro de la industria", sostuvo.

Otro de los problemas señalados por la especialista está relacionado con las exigencias de experiencia laboral que suelen solicitar las empresas para determinados puestos.

Según explicó, muchos jóvenes profesionales recién egresados encuentran dificultades para acceder a sus primeras oportunidades laborales porque las búsquedas exigen varios años de trayectoria previa.

"Las empresas exigen antigüedad cuando los jóvenes profesionales se acaban de egresar", indicó.

Frente a esta situación, propuso impulsar programas específicos de inserción laboral destinados a profesionales de las comunidades mineras.

"Sería muy interesante poder tener programas de inserción de jóvenes profesionales para darles la oportunidad de hacer carrera y obtener la experiencia que hoy se solicita", afirmó.

Mano de obra local

Durante la entrevista, Silva también se refirió a una problemática que afecta a los departamentos mineros vinculada a personas que modifican su domicilio para acceder a los cupos de contratación local.

En ese sentido recordó que el municipio de Iglesia implementó una ordenanza que establece controles para verificar quiénes son efectivamente habitantes del departamento.

"El municipio realiza controles para discernir quiénes son realmente iglesianos y quiénes solamente hacen un cambio de domicilio para sacar ventaja dentro de la contratación de mano de obra local", explicó.

Asimismo, consideró que la contratación de trabajadores de Iglesia debería tener un rol central en los proyectos mineros que se desarrollan en el departamento, tanto para tareas no calificadas como para puestos técnicos y profesionales.

Por último, destacó que algunas empresas contratistas ya impulsan capacitaciones en oficios vinculados a la demanda de la industria, especialmente en áreas como electricidad y tareas técnicas, aunque consideró que aún existe margen para ampliar esa oferta formativa y facilitar el acceso de más iglesianos al empleo minero.