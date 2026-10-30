El boom minero todavía no explotó con todas sus consecuencias en San Juan, pero el mercado inmobiliario ya empezó a moverse al ritmo de la especulación. La expectativa por la llegada de miles de trabajadores con salarios altos vinculados a la actividad está transformando la forma de alquilar: los propietarios están optando por acortar los plazos de los contratos para poder actualizar los precios a la brevedad o cambiar de inquilino si la oferta minera es mejor. La situación fue advertida por presidente de la Asociación de Inquilinos de San Juan Víctor Bazán, y confirmada por el presidente de la Cámara Inmobiliaria de San Juan, Mauricio Turell.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Bazán fue directo sobre la dinámica que se está imponiendo. "Se están especulando con contratos cortos, contratos semestrales como mucho, con aumentos bimestrales ajustados por encima de la inflación", explicó. El referente advirtió que esta modalidad no solo afecta el bolsillo, sino que es una herramienta de presión: "Contratos de seis meses pueden ser contratos en negro y a los 10 días te van a desalojar y te van a poner un inquilino con sueldos más altos y un cobro de alquiler mucho más elevado".

Bazán comparó la situación con lo que sucede en Neuquén a causa de Vaca Muerta. "Desarticulan para esos sectores que van a trabajar ahí y expulsan al resto. Hay lugares donde hay pocos maestros o pocos empleados de comercio porque no pueden afrontar el pago del alquiler. No todos vamos a trabajar en minería", reflexionó, al tiempo que criticó la aprobación del desalojo exprés en la Cámara de Diputados de la Nación, que consideró "un cóctel muy grave" para el inquilino.

La mirada de los propietarios

Consultado sobre esta tendencia, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de San Juan, Mauricio Turell, no solo la confirmó, sino que la justificó como parte de la lógica del mercado.

"Sí, va a pasar y no es ninguna novedad. Nosotros lo hemos advertido a principio de año", señaló en diálogo con este medio.

"Va a haber ese conflicto social. El propietario va a preferir alquilarle a un empleado minero, alguien vinculado a la minería, que al sector privado de la provincia. Sin duda que va a pasar eso", agregó.

Turell fue crudo al explicar la postura de los dueños de los inmuebles: "No olvidemos que el alquiler para el propietario es un negocio, no es una beneficencia. Yo le voy a alquilar a quien me dé más plata a mí y me genere más ganancia". Además, reveló que la demanda de las empresas mineras ya se está sintiendo en el segmento de mayor poder adquisitivo: "Se ha dado más que nada en los inmuebles más tope de gama, barrios privados y todo eso. Algunos colegas han podido cerrar operaciones inmobiliarias para viviendas de esas características".

El plan del Gobierno para contener la suba

Para intentar amortiguar este impacto, el Gobierno provincial anunció un megaplan de 30 nuevos barrios distribuidos en los 19 departamentos, que sumarán 2.240 viviendas con una inversión de 322.000 millones de pesos financiada a través del Bono San Juan. Según explicó el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, el objetivo es incrementar la oferta de viviendas antes de que el crecimiento poblacional (que estiman entre un 20% y un 43% para los próximos años) golpee de lleno la demanda.

El desafío para el mercado de alquileres en San Juan está lanzado. Mientras la minería promete dinamizar la economía, el fantasma de la especulación y la expulsión de los inquilinos locales de los sectores tradicionales ya es una realidad que pisa fuerte.