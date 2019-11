Advierten sobre un tipo de cáncer que puede propagarse a través de mejillones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un cáncer infeccioso originado en una especie de mejillón que crece en el hemisferio norte se extendió a América del Sur y Europa, advirtieron hoy investigadores en un estudio publicado en la revista eLife, y sugieren "que los humanos pueden estar contribuyendo involuntariamente a la propagación de cánceres infecciosos" que pueden afectar, también, a otros bivalvos como almejas y berberechos".



El informe explica que "la mayoría de los cánceres surgen cuando se producen mutaciones de ADN en las células de un organismo que causan un crecimiento celular descontrolado. Si bien estas células cancerosas normalmente no se propagan a otras, hay algunas excepciones".



Y ejemplifica que "los demonios de Tasmania, los perros y los bivalvos han desarrollado cánceres que pueden propagarse a otros, actuando más como un patógeno o parásito", escribió la autora principal Marisa Yonemitsu, técnica de investigación en el Pacific Northwest Research Institute en Seattle, según la agencia DPA.



Uno de estos cánceres, llamado neoplasia transmisible de bivalvos, se encontró previamente en una especie de mejillón (Mytilus trossulus) que vive en Columbia Británica, Canadá.



También se informó sobre enfermedades similares en especies de mejillones relacionadas en todo el mundo, pero no se sabía si también eran transmisibles.



En el estudio actual, los científicos secuenciaron ADN de células cancerosas en las especies relacionadas M. edulis, de Francia y los Países Bajos, y M. chilensis, que vive en las costas de Chile y Argentina, para determinar si los cánceres son neoplasias transmisibles y, de ser así, si eran del mismo linaje que el de M. trossulus, o si estas especies tenían cánceres transmisibles propios.



"Esto nos ayudaría a comprender con qué frecuencia pueden ocurrir cánceres transmisibles, hasta qué punto pueden propagarse en la naturaleza y si pueden afectar a nuevas poblaciones y especies", dijo Yonemitsu.



El equipo descubrió que las células cancerosas recolectadas en mejillones de Europa y América del Sur eran casi idénticas genéticamente, lo que sugiere que provenían de un origen común, probablemente un solo mejillón de M. trossulus con un cáncer primario en algún momento del pasado.



"Dado que los mejillones Mytilus no viven en la zona ecuatorial, les habría sido casi imposible propagar este cáncer entre Sudamérica y el hemisferio norte por sí mismos", señaló el autor principal Michael Metzger.



Y agregó, como conclusión, que es probable que hayan sido transportados accidentalmente en buques de transporte internacional.