Advierten suba en infecciones de transmisión sexual por no usar preservativos

La salud sexual masculina vuelve a estar en foco. Especialistas de San Juan encendieron la alerta ante un incremento sostenido de infecciones de transmisión sexual (ITS). Según indicaron, las patologías más frecuentes son la gonorrea, la hepatitis A y B, la sífilis y el HPV (Virus del Papiloma Humano), en un contexto marcado por cambios en los hábitos sexuales y la prevención.

Desde el Hospital Doctor Guillermo Rawson, el urólogo Marcelo Salazar describió un fenómeno sostenido, aunque sin picos abruptos. “Hemos notado un aumento, pero no es significativo. En algunas patologías se ubica entre el 7% y el 15%”, explicó a DIARIO HUARPE.

Entre las patologías más frecuentes, el médico señaló que la gonorrea ocupa un lugar central. “Es una uretritis, conocida como enfermedad gonocócica, que genera una secreción purulenta bastante evidente. Eso hace que el paciente consulte rápidamente”, detalló. Distinto es el caso de otras infecciones más silenciosas, que tienden a demorarse en el diagnóstico.

El herpes genital, por ejemplo, aparece como otra de las ITS en ascenso, según indicó el especialista. “Se manifiesta como ampollas en la zona genital. No tiene cura, solo tratamiento para los síntomas, y suele generar angustia porque es recurrente”, explicó.

En paralelo, Salazar dijo que la sífilis se consolidó como una de las principales preocupaciones en los consultorios. “Hace tres o cuatro años empezamos a ver un incremento más marcado y que año a año se nota el aumento”, indicó.

Para el urólogo, parte de este escenario se explica por cambios en las conductas sexuales y en la relación con el sistema de salud. “Antes el hombre era más reacio a controlarse. Hoy consulta más, hay menos tabú. Pero al mismo tiempo, prácticas como la vasectomía pueden llevar a relajar el uso de preservativo, y eso incrementa el riesgo”, sostuvo.

En términos etarios, el grupo más afectado sigue siendo el de adultos jóvenes. “El rango más frecuente es entre los 20 y 30 años, por la mayor actividad sexual. Pero no es exclusivo: vemos pacientes de 40, 50, 60 y hasta 70 años”, precisó Salazar.

Desde el Instituto Médico Urológico de San Juan, el médico Celio Torres coincidió con el diagnóstico general y puso el acento en la magnitud de algunos casos. “Hemos notado un aumento, en especial estamos con un problema bastante grande con la sífilis. Hay días en que de 10 pacientes, 4 consultan por esta patología”, advirtió.

Otra de las ITS es el Virus del Papiloma Humano (HPV) que segun el especialista remarcó el avance en varones. “Produce lesiones verrugosas que rara vez derivan en tumores en el hombre, pero el principal problema es la transmisión a la mujer, donde está fuertemente asociado al cáncer de cuello de útero”, explicó. Por eso, insistió: “Es clave tratar al hombre para reducir complicaciones en su pareja”.

En cuanto al abordaje médico, Torres señaló que la mayoría de las ITS tienen tratamiento. “Sífilis, gonococo y HPV son tratables y curables, aunque a veces se presentan junto con VIH o hepatitis B y C, que requieren otro tipo de manejo. Hoy el VIH es una enfermedad crónica tratable”, afirmó.

En cuanto a los factores, Torres señaló que hay mas información, por ende mas consultas, pero tambien una ftalde uso de preservatico. “El paciente joven consulta más, pero también hay despreocupación. Muchos no usan protección porque la pareja utiliza anticonceptivos, y terminan llegando con infecciones”, indicó.

Aun así, los especialistas coinciden en que el escenario no es completamente negativo. “Hoy los pacientes llegan antes que años atrás y ya no vemos tantos cuadros avanzados”, señaló Torres, quien además destacó el rol de las nuevas herramientas digitales: “Las redes sociales y la inteligencia artificial están ayudando a que la gente se informe más y consulte a tiempo”.

El rango etario se concentra principalmente en jóvenes menores de 30 años, según indicó Torres. No obstante, aclaró que no es exclusivo, ya que también se registran pacientes de entre 40 y 50 años con estas lesiones.

En ese equilibrio entre mayor conciencia y prácticas de riesgo, la salud sexual masculina se posiciona como un eje clave, donde la prevención y el acceso a controles siguen siendo determinantes.