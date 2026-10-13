Todas las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables este martes 13 de octubre, según el informe emitido a las 6 de la mañana por Prensa, Relaciones Públicas e Institucionales del 9.º Distrito de Vialidad Nacional.

No obstante, las condiciones climáticas obligan a circular con precaución, especialmente en los caminos de la cordillera. Las bajas temperaturas pueden provocar sectores con calzada congelada, nieve, aguanieve, lluvia y bancos de niebla aislados.

Las autoridades advirtieron que estos fenómenos pueden presentarse durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, cuando la visibilidad y la adherencia de los vehículos pueden verse afectadas.

Cuáles son las rutas que requieren mayor atención

El reporte de Vialidad Nacional detalló los principales tramos en los que los conductores deben extremar las precauciones.

Ruta Nacional 149: sectores cordilleranos de los departamentos Calingasta e Iglesia.

Ruta Nacional 40 Norte: tramo entre San Juan y Jáchal, y desde Huaco hasta el límite con La Rioja.

Ruta Nacional 150: recorrido entre Jáchal y Rodeo, además de la conexión desde Jáchal hacia Ischigualasto.

Ruta Nacional 141: sectores de conexión con La Rioja, donde puede haber visibilidad reducida por bancos de niebla.

Aunque están habilitados, estos caminos pueden presentar condiciones variables a lo largo del recorrido.

También piden precaución en los accesos y rutas de vinculación

Vialidad Nacional informó que también están transitables la Ruta Nacional 20, en dirección a San Luis; la Ruta Nacional 40 Sur, hacia Mendoza; la Ruta Nacional 153, entre Pedernal y Los Berros; y la avenida de Circunvalación, identificada como A014.

En estos sectores, los conductores deben prestar atención a la presencia de equipos y personal vial que realizan inspecciones y tareas de mantenimiento de rutina.

Las recomendaciones para circular de manera segura

Ante las condiciones climáticas cambiantes, Vialidad Nacional recomendó reducir la velocidad de manera gradual, mantener las luces bajas encendidas y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos.

También pidió respetar las indicaciones del personal que trabaja en las rutas y consultar a las autoridades provinciales o nacionales ante cualquier duda sobre el estado de los caminos.

El organismo recordó que, aunque las rutas estén habilitadas, la presencia de hielo, nieve o niebla puede modificar las condiciones de circulación y aumentar los riesgos de siniestros viales.