Advirtieron que el "Súper Niño" ya llegó y lo peor será en primavera-verano

La ciudad de Paraná se convirtió en el epicentro de un encuentro clave para definir las acciones preventivas ante la llegada de El Niño. Bajo el marco del Plan Nacional de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, encabezó una mesa de trabajo que reunió a representantes de la Agencia Federal de Emergencias, Defensa Civil, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. También participaron referentes de las áreas de salud, agricultura, fuerzas federales y Fuerzas Armadas.

Durante el inicio de la jornada, Frigerio resaltó el valor de anticiparse a los fenómenos climáticos mediante una planificación conjunta entre Nación, provincias y municipios. El mandatario remarcó la importancia de la coordinación para fortalecer las capacidades de respuesta ante las emergencies. El gobernador Frigerio aseveró que “de ese modo, es posible proteger a la población y reducir el impacto sobre los sectores productivos ante situaciones de emergencia”.

Por su parte, Santiago Hardie, titular de la Agencia Federal de Emergencias, advirtió sobre la actualidad de la situación y señaló que la región “ya está transitando el fenómeno de El Niño”. En ese sentido, el funcionario nacional sumó que el evento “Está sucediendo. Hay que tomar las prevenciones necesarias, hay que cuidarse y respetar las indicaciones de las autoridades”. Hardie también precisó que el período más complejo “será a partir de la primavera y hasta fines del verano”.

Este fenómeno climático, originado por el calentamiento del Pacífico ecuatorial que altera el clima global, se manifiesta en Sudamérica mediante lluvias intensas e inundaciones. Su ritmo de aparición es irregular y puede registrarse en lapsos de dos a siete años, o bien con una frecuencia habitual de entre tres y cinco años. Sus consecuencias afectan tanto a las personas como a las actividades agropecuarias de la región, dañando plantaciones y obligando a retirar el ganado vacuno de las islas del Delta.

Ante este escenario, las provincias del Litoral y del NEA mantienen un trabajo coordinado con Nación. Semanas atrás, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lideró una reunión similar en Resistencia. El encuentro en Paraná representó el cuarto de este tipo. Hardie detalló que la meta es “coordinar y anticipar escenarios, en forma conjunta con las provincias, para poder dar una mejor respuesta”.

En sintonía con este objetivo, el funcionario remarcó la necesidad de contar con un panorama claro sobre el avance de la situación. De acuerdo con sus palabras, el fin principal es “lo primero es tener una idea más clara de cómo va evolucionando el fenómeno. Y que esta situación nos encuentre coordinados y articulados, con una lógica de comando unificado para poder, a partir de la anticipación de los escenarios, dar una respuesta más eficiente”. Esto permitirá que cada jurisdicción “sepa lo que le toca hacer frente a una emergencia y quién dirige la respuesta”.

El impacto del fenómeno alcanzará a toda la cuenca del Río de la Plata, abarcando sus principales afluentes como los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, además de los secundarios Bermejo y Pilcomayo. Las autoridades identificaron zonas críticas debido a antecedentes históricos, entre ellas las localidades de Concordia, San Luis del Palmar y los bajos submeridionales de Santa Fe.

Durante la presentación del Plan de Coordinación Federal 2026-2027, a cargo de Hardie y el subdirector de la Agencia Federal de Emergencias, Ignacio Cabello, se compartieron las previsiones de los organismos técnicos. El director del Servicio Meteorológico Nacional, Pedro Di Nezio, detalló las características del fenómeno y expuso sobre los avances científicos que permiten mejorar la anticipación del clima. El encuentro cerró con las exposiciones de las provincias, que detallaron sus capacidades operativas para consolidar una estrategia preventiva común.