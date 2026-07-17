La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 sigue generando una verdadera revolución entre los hinchas. Ante la creciente demanda de pasajes, Aerolíneas Argentinas anunció un tercer vuelo especial entre Buenos Aires y Nueva York para quienes quieran acompañar al equipo de Lionel Scaloni en la definición frente a España.

La compañía confirmó que los pasajes ya están disponibles a través de su sitio oficial y que el nuevo servicio partirá el sábado 18 de julio desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino al Aeropuerto John F. Kennedy (JFK).

Llegar con lo justo al MetLife Stadium

Los vuelos programados para el sábado despegarán a las 9:00 y a las 22:00. En este último caso, el arribo a Nueva York está previsto para las 7:30 de la mañana del domingo, lo que permitirá a los pasajeros realizar los trámites migratorios y trasladarse hasta el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, sede de la gran final.

Sin embargo, las autoridades y las aplicaciones de tránsito advierten que el viaje entre el aeropuerto JFK y el estadio puede demandar varias horas debido al intenso movimiento que se espera por el evento deportivo.

Cuánto cuesta viajar

La fuerte demanda hizo que queden muy pocos lugares disponibles.

En clase Economy, los pasajes tienen valores que van desde $4.310.429 hasta $4.924.874, sin incluir impuestos.

También permanecen algunas plazas en Business, con tarifas cercanas a los $6.153.764 para el vuelo nocturno del sábado.

Un furor sin precedentes

La clasificación de Argentina provocó un crecimiento explosivo en el interés por viajar a Estados Unidos. Según datos difundidos por la empresa de turismo Despegar, las búsquedas de vuelos hacia Nueva York aumentaron un 6.000% respecto de las dos semanas anteriores.

Hasta el jueves, un pasaje desde Buenos Aires para viajar entre el 18 y el 21 de julio costaba alrededor de $4 millones, mientras que desde otras ciudades estadounidenses los valores eran considerablemente menores: desde Atlanta rondaban los $982.517 y desde Miami, unos $601.351.

Con la expectativa por la final en su punto más alto, Aerolíneas Argentinas volvió a reforzar su programación para responder a la demanda de miles de hinchas que sueñan con acompañar a la Albiceleste en busca de una nueva estrella mundial.